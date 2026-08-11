Neue Saison: UNIT live!

Helene GlüxamDer 1975 in Chur im Kanton Graubünden geborene Luca Sisera ist ein umtriebiger Musiker. Als Bassist und Bandleader fühlt er sich in vielen Bereichen des Jazz zu Hause, zusammen mit seinem Instrumentalkollegen Andreas Waelti steht er seit 2023 Unit Records vor und gestaltet für sich und andere deren Arbeitswelt, zudem ist er gefragter Kurator von Programmen mit einer stilistisch weitausholenden, aktuellen Musik für Festivals und Konzertreihen. Selbstverständlich gehört Sisera zum künstlerischen Leitungsteam für das JazzChurFestival in seiner Heimatstadt, das dieses Jahr vom 2. bis 6. September stattfindet. Drei Acts aus dem Unit-Repertoire sind beim Festival vertreten: das Sheen Trio um die Klarinettistin Shabnam Parvaresh mit einer gleichermaßen kantigen wie kontemplativen Improvisationsmusik am 4., das Quartett mit dem spitzbübischen Namen Analog AI um den slowenischen Saxofonisten Jure Pukl mit einem zupackenden Modern Jazz am 5. und ein verschmitzt klingendes Programm aus Kontrabass und Stimme mit Helene Glüxam am 6. September.

2026 ist man auch wieder mit UNIT live! auf weiteren Bühnen von Musikclubs und Kulturzentren vertreten. Zum ersten Mal kommen zwei Unit-Bands der jüngeren Generation in den Kulturkeller lamarotte in Affoltern am Albis im Kanton Zürich. Am 19. September spielt Daniel Hernandez sein Klaviersoloprogramm zwischen expressivem Ausdruck und introspektiver Haltung, während das Duo Ton Sur Ton am 24. Oktober seine subtilen Lieder zu Gehör bringt. Zudem kommen Christoph Iriniger (Saxofon) und Marc Perrenoud (Piano) am 10. September in die Esse nach Winterthur, und das Vokal-Vibrafon-Duo Kravechenko Clees präsentiert am 15. September im Sternen Café in Malans seine kristalline Kammermusik. Am 13. Oktober lässt sich im Zürcher Moods Altsaxofonist Niculin Janett auf einen freundschaftlichen Schlagabtausch mit dem US-Tenoristen Rich Perry ein, während am 14. Oktober im Wiener Porgy & Bess Pianistin Anna Sophia Defant und ihr s:e Quartett mit einem unprätentiösen Ensembleklang experimentieren.

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Unit Records