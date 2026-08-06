Oscar Peterson Trio At Baker's Keyboard Lounge: The Complete Recordings Verve/Universal

Normalerweise geht man im August nicht in einen Jazzclub. Es sei denn, es spielt Oscar Peterson. Der mithin eleganteste, für viele auch gefälligste Pianist des Jazz, gastierte 1960 zwei Wochen lang mit seinem Trio in Baker’s Keyboard Lounge in Detroit, und die Menschen strömten in Scharen. Denn Peterson, dem Bassisten Ray Brown und Drummer Ed Thigpen eilte damals der Ruf einer der angesagtesten Combos des Jazz voraus. Die drei agierten in jenen Tagen wie aus einem Guss, unabhängig von Tempo und Komplexität der Themen. In jenen Jahren galt die „Motor City“ als nationale Jazz-Hochburg und das Baker’s als deren Epizentrum. Peterson trat dort immer wieder auf, doch seine Gastspiele von 1960 galten definitiv als seine besten und auch modernsten. Dass jemand aufgenommen hatte, das wussten Zeitzeugen zwar. Doch die Bänder blieben jahrzehntelang verschollen, weil sie in einer falsch beschriebenen Kiste bei Verve gelandet waren. Nun jedoch sind sämtliche fünf Sets exakt in der Reihenfolge ihrer Aufführung erstmals verfügbar. Für Peterson-Aficionados ein Schatz, für alle anderen eine veritable Gelegenheit, alte Vorurteile auf den Prüfstand zu stellen.