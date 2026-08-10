Nenad Vasiliç Non-Artificial Vasiliç/Galileo MC

Auf „Non-Artificial“ (KI-Kritik gehört ja heute zum guten Ton) spielt der Bassist Nenad Vasiliç zusammen mit seinem Sohn Puk, der am Piccolo-Bass zu hören ist, Pianist Samo Hude und Schlagzeuger Peda Milutinoviç machen die Band komplett. Das Album, das von Vasiliç auch gemischt wurde, enthält zehn Originale des Bandleaders, die im Oktober vergangenen Jahres in Wien aufgenommen wurden. Und sie kommen, um es mit einem von Vasiliçs Songtiteln zu sagen, „Straight To The Point“. Auf dem Opener „Seven Riff“ kitzelt Hude sein Fender Rhodes, während Milutinoviç fast nur mit der Hi-Hat Spannung erzeugt, der „Bass Jam“ zeigt, wie viel gute Laune es macht, mit dem eigenen Sohn zu improvisieren, und der „Fight Song“ (der vielleicht an Charlie Mingus‘ berühmten „Haitian Fight Song“ erinnern soll) kombiniert gediegene Eleganz und eine kantige Rhythmik.