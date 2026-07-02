Jeff Cascaro Broadway And Beyond Herzog Records/herzogrecords.bandcamp.com

Den Melodien des Real Book wie „I Got Rhythm“ oder „Take The A-Train“ eine neue Seite abzugewinnen, ist keine kleine Aufgabe. Sänger Jeff Cascaro hat sich ihr gestellt und walkt auf „Broadway And Beyond“ die Evergreens durch. Er tut das charmant mit seinem gewinnenden Timbre, das man jeder Bandansage wünscht. Cascaro greift mit Billy Test (Piano), Olaf Polziehn/Hans Dekker (Drums), Paul Heller (Reeds), Christian von Kaphengst (Bass) tief ein in die Songs. Tempi werden reduziert, Soul addiert. Es braucht bisweilen die Textpassagen, um sich zu vergewissern, dass die Songs zu den meistgespielten des Jazz gehören. Cascaro und Band fungieren dabei nicht als dekonstruktives Abbruchunternehmen, sondern als sorgsame Bauherren, die unkomplizierte Perspektiven schaffen, die auf Anhieb wohnlich wirken.