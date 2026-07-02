Christoph Irninger & Marc Perrenoud New Lines Unit/OPEN

Neue Linien aus der Tradition des Jazz entwickeln: Dies erkundet das Schweizer Duo mit dem Tenorsaxofonisten Christoph Irninger und dem Pianisten Marc Perrenoud. Inspiriert von Lennie Tristano und seiner Paraphrasierung bekannter Jazzstandards mit neuen Melodien wird aus Charlie Parkers „Confirmation“ das Stück „Dry Sensations“ und aus Bill Evans‘ „Time Remembered“ ihre Interpretation „Deja Vu“. Es sind Grundstimmungen bekannter Songs, die bei Irninger und Perrenoud zu etwas Eigenem werden. Als Symbiose und virtuoser Neuinterpretation entstehen tief empfundene melodische Ereignisse, die sich von den Vorbildern ablösen und die Tradition des Jazz weiterführen. Ruhig, melancholisch und fließend.