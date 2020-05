Newsticker

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Die Sängerin und Bassistin Esperanza Spalding und der Pianist Fred Hersch veröffentlichen am 29. Mai „Esperanza Spalding & Fred Hersch: Live im Village Vanguard“. Diese EP mit fünf Stücken, die 2018 während des Konzertes im New Yorker Village Vanguard aufgenommen wurde, gibt es exklusiv auf Bandcamp zum Download. Alle Einnahmen kommen der „Jazz Foundation of America“ zugute, um die von der Corona-Pandemie betroffenen Musiker*innen zu unterstützen. [23.5.2020]

Der Stadtgarten in Köln ist eine der ersten Spielstätten hierzulande, die mit dem „Green Room“ eine Open-Airfläche hinter dem Gebäude eingerichtet hat, wo seit kurzem wieder Konzerte stattfinden – mit Acts, die die vier NICA-Stipendiat*innen für den Donnerstag kuratieren, und Bands, die Sonntags in der Reihe „Jazz At Green Room“ auftreten. Am Sonntag, 24. Mai spielt ab 18 Uhr das Quartett Trillmann mit Janning Trumann (Posaune), Fabian Willmann (Tenorsaxofon), Florian Herzog (Bass) und Eva Klesse (Drums) dort. [23.5.2020]

Am kommenden Donnerstag, 28. Mai, wird die hr-Bigband unter der Leitung von Jörg Achim Keller erstmals wieder in voller Besetzung auf der Bühne stehen. Dazu haben sich Produktions- und Tonmeister ein besonderes Setting ausgedacht, das alle Abstands- und Sicherheitsregeln beachtet. „Herausgekommen ist eine fast kreisförmige Aufstellung der Bläsersätze, die sich um das Schlagzeug gruppieren“, erklärt hr-Musikchef Michael Traub, „auch der Dirigent steht in der Mitte. Wir sind alle gespannt, wie sich dieses Setting anfühlt.“ Das Konzert mit Ellingtons „Rockin´ in Rhythm“ wird ab 19 Uhr Livestreaming-Reihe „Stage@Seven“ gezeigt. [23.5.2020]

Die Berliner Jazzszene ist nicht nur vielgestaltig und international geprägt, sondern auch erfinderisch und kreativ. Obwohl zurzeit keine Konzerte stattfinden, hat zum Beispiel der Berliner Club Gretchen seine Türen für Konzertaufnahmen geöffnet, die zusammen mit dem Streaming-Portal berta.berlin entstanden sind. Deutschlandfunk Kultur sendet am 25. Mai ab 20.03 Uhr die dort entstandenen Mitschnitte der Konzerte mit dem neuen Quartett LOBSTER des Bassisten Paul Kleber, dem klangintensiven Duo des Gitarristen und Elektronikers Peter Meyer mit der französischen Geigerin Heloise Lefebvre und der mächtig groovenden Band des neuseeländischen Pianisten Aron Ottignon. [23.5.2020]

Die Kreissparkasse St. Wendel startet gemeinsam mit der Wendelinus Stiftung und dem Sparverein Saarland die Spenden-Aktion „Gemeinsam helfen. Gemeinsam gegen Corona“, um auch den Jazzföderkreis St. Wendel, WDN Jazz, zu unterstützen, dessen Konzerte und das Festival im September abgesagt werden mussten. Dazu stellen die drei Institutionen einen Fördertopf von insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung, der am „Tag der Nachbarn“, am Freitag, 29. Mai, im Rahmen einer Verdopplungsaktion ausgeschüttet wird. Dabei werden alle ab 11 Uhr eingehenden Einzelspenden bis 100 € verdoppelt, bis das Gesamtbudget aufgebraucht wird. Die Spendenaktion ist alledings nicht auf diese Verdopplungsaktion beschränkt, sie läuft weiter auf der Plattform von betterplace. [23.5.2020]

Es ist noch gar nicht lange her, da hat sich die amerikanische Jazz Coalition gegründet, um mit der Vergabe von Auftragskompositionen mit einem Wert von jeweils 1.000 Dollar Musiker*innen und Komponist*innen in der Corona-Krise zu unterstützen. In einer ersten Runde sind nun 51 Stipendiat*innen beauftragt worden – u.a. Aaron Parks, Ashley Henry, Jamie Branch, Lakecia Benjamin und Tim Berne. [22.5.2020]

Alternative zu den Streaming-Konzerten, Ersatz für die ausgefallenen Jazzkonzerte? Auf Netflix ist am 7. Mai die Serie „The Eddy“ gestartet. „Amerikaner in Paris, aber ohne Montmartre-Romantik oder Stadt-der-Liebe-Klischees: In der neuen Netflix-Serie The Eddy erscheint Paris als Jazzmetropole mit düster-dreckigem Nachtleben. Die Handlung ist dabei gar nicht so wichtig, stattdessen lebt die atmosphärisch dichte Miniserie von der Musik“, schreibt die Wochenzeitung „Der Freitag“. [22.5.2020]

Jährlich vergibt die amerikanische Jazz Journalists Association ihre „Jazz Awards“. Die Gewinner*innen 2020 stehen nun fest – u.a. Carla Bley („Lifetime Achievement Award“), Terri Lyne Carrington („Musician Of The Year“), Lakecia Benjamin („Up And Coming Musician Of The Year“). [21.5.2020]

Das nächste ELBJAZZ Festival wird am 4. und 5. Juni 2021 stattfinden. Direkt zugesagt haben nicht nur Spielorte wie Blohm+Voss und Elbphilharmonie, sondern auch folgende Künstler*innen, die (wieder) mit dabei sind: Markus Acher + Micha Acher, The Notwist, Moka Efti Orchestra, China Moses, Zara McFarlane, Matthew Whitaker Quartet, Mathias Eick & The Norwegian Wind Ensemble, Spirit Fest, Golden Dawn Arkestra, Yin Yin, Fehler Kuti, „Tribute To Helmut Zacharias‘ Hamburg Years“. [21.5.2020]

Das moers festival findet statt – allerdings nicht so, wie ursprünglich geplant. Anstatt die (Jazz-)Welt in Moers zu begrüßen, setzt man wegen des Lockdown ganz auf Deutschland als improvisationsmusikalisches Einwanderungsland. Das analoge Digital-Streaming-Event steigt vom 30. Mai bis 2. Juni. [20.5.2020]

Corona-bedingt wurde die erste Cologne Jazzweek um ein Jahr auf Spätsommer 2021 verlegt. Dann wird in Köln eine Woche lang der jazzmusikalische Ausnahmezustand herrschen. Spielstätten, Clubs, der WDR und der Deutschlandfunk plus eine Open-Air-Location am Ebertplatz werden zu Festival-Bühnen für viele Bands mit ihren Musiker*innen, um mit den Bürger*innen der Stadt die Premiere dieses Kölner Jazzfestivals zu feiern. [20.5.2020]

Die 18 in der Allianz der Freien Künste zusammengeschlossenen Bundesverbände, darunter die Deutsche Jazzunion, warnen eindringlich vor drastischen Konsequenzen für die berufliche Existenz tausender Kunst- und Kulturschaffender in ganz Deutschland, sollten die Corona-Soforthilfen des Bundes nach dem 31. Mai ersatzlos enden. [19.5.2020]

Das European Jazz Network (EJN) wird Online-Webinare durchführen, die sich mit verschiedenen Aspekten der Corona-Krise mit ihren kurz- und langfristigen Auswirkungen auf die Musik- und Festivalszene beschäftigen. Die Webinare werden jeden Montag und Donnerstag ab 17.00 Uhr live auf den EJN-Social-Media-Kanälen auf Facebook und Youtube übertragen. [19.5.2020]