Newsticker [11.2.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Im Januar und Februar sind die Saxofonistin Silke Eberhard, der Trompeter Nikolaus Neuser, der Gitarrist Nicola L. Hein sowie Klang- und Lichtkünstlerin Viola Yip Stipendiat/-innen der Villa Waldberta am Starnberger See bei München. Gemeinsam mit Gunnar Geisse präsentieren sie am 12. und 13. Februar im Münchner Kulturzentrum Schwere Reiter die Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit, die Klanginstallationen, Lichtkunst, Elektronik, Jazz und Neue Musik zusammenbringen. Streaming-Beginn ist 20 Uhr.

+++

Kürzlich ist eine neue folge des Podcasts „JazzMoves Schnack“ mit der Saxofonistin Stefanie Lottermoser und dem Musikjournalisten Jan Paersch auf das Portal JazzMoves Hamburg hochgeladen worden. Diesmal haben die beiden den NDR-Jazz-Chef Stefan Gerdes zu Gast, der unter anderem seine Backstage-Anekdoten bei seinen NDR-Jazzkonzerten zum Besten gibt und darüber erzählt, was für ihn eigentlich Jazz bedeutet.

+++

Im November 2019 spielte die prominent besetzte Hausband des SFJAZZ Center in San Francisco, das SFJAZZ Collective, ein Tribute-Konzert aus Anlass des 50. Jahrestages der Produktion zweier wegweisender Alben 1969: „Stand!“ von Sly & The Family Stone und „In A Silent Way“ von Miles Davis. Dieses Konzert wurde auf Video mitgeschnitten und läuft nun am 12. Februar in der SFJAZZ-Streaming-Reihe „Fridays At Five“. Beginn ist zwei Uhr europäischer Zeit.