PdSK: Longlist 3/25

Anouar Brahem „After The Last Sky“Die Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik (PdSK), bestehend aus 160 Musikkritiker/-innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat ihre Longlist für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Im Bereich „Grenzgänge“ ist neben „After The Last Sky“ (ECM/Universal) von Anouar Brahem und „Sonor“ (Squama/Al!ve) von Enji auch „Defiant Life“ (ECM/Universal) von Vijay Iyer und Wadada Leo Smith gelistet. Auf der Longlist der Jury „Jazz I“ stehen neben historischen Aufnahmen wie Bill Evans „Further Ahead. Live In Finland 1964–1969“ (Elemental Music/Bertus) und Charles Mingus „Mingus In Argentina: The Buenos Aires Concerts 1977“ (Resonance/Harmonia Mundi) auch aktuelle Aufnahmen. Mit dabei sind „Birdly Serenade“ (Impulse!/Universal) vom David Murray Quartet und das Thomas Rückert Trio mit „For All We Know“ (Double Moon/Bertus) sowie Kristina Brodersen 4 mit „On & On” (Jazzwerkstatt/Broken Silence) und Stefanie Schlesinger& Wolfgang Lackerschmid mit „Sharing Secrets“ (Dot Time/Galileo MC).

Auch die Jury von „Jazz II“ hat Murrays „Birdly Serenade“ für die Longlist nominiert, so wie „The Walk“ (nWog/Indigo) vom Nils Wogram Nostalgia Trio gleichfalls in beiden Kategorien zu finden ist. Weiterhin wurden das Branford Marsalis Quartet mit „Belonging“ (Blue Note/Universal), Fabian Dudek mit „This Every Place“ (Traumton/Indigo), das James Brandon Lewis Quartet mit „Abstraction Is Deliverance“ (Intakt/Harmonia Mundi) sowie das Trio Geoff Goodman, Matthieu Bordenave und Rudi Mahall mit „Mostly Monk“ (Unit Records/Membran) für die Longlist ausgewählt.

