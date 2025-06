Videopremiere - Sanuyé Beautiful Soul

Es war das Bundesjazzorchester, welches das Septett Sanuyé um Sängerin Katharina Koch 2018 zusammen brachte. Jetzt stehen die Musikerinnen und Musiker kurz vor der Veröffentlichung ihres Debüt „We All Become Stories“ im August. Wir präsentieren heute die Single „Beautiful Soul“ in einer exklusiven Videopremiere. Vorhang auf!