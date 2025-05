Editorial 159 Liebe Leserinnen und Leser,

es sind unruhige Zeiten. Viele Musikerinnen und Musiker fühlen sich berufen, darauf zu reagieren und ihnen etwas entgegenzusetzen. Manche wählen wütenden Protest. Die US-amerikanische Pianistin und Organistin Amina Claudine Myers geht einen anderen Weg. Unsere Titelheldin möchte ihrem Publikum Wohlbefinden, Hoffnung, Inspiration und Liebe geben, einen positiven Beitrag zu ihrem, zu unserem Leben leisten (S. 38). Ein Wunsch, den übrigens auch andere in dieser Ausgabe ähnlich formulieren, etwa die Jazzharfenistin Brandee Younger (S. 30) oder der Soulsänger Omar (S. 36). Ob Musik wirklich die Welt verändern kann, sei dahingestellt: Positive Vibes können wir aber wohl alle gerade gut gebrauchen.

Wichtige künstlerische Beiträge in ganz unterschiedlichen musikalischen Welten leisten seit vielen Jahren die beiden Sänger, die Tobias Meinhart für die neue Folge unserer Reihe „Routines & Rituals“ getroffen hat: der eher experimentell ausgerichtete Theo Bleckmann und der als klassischer Crooner bekannte Kurt Elling (S. 54). Welche Gemeinsamkeiten sich bei diesen so verschiedenen Künstlerpersönlichkeiten finden? Lassen Sie sich überraschen!

In unserer Reihe „Jazz thing at the King“ ist am 17. Juni 2025 das Quartett des Mundharmonikaspielers (und Vibrafonisten) Hendrik Meurkens im Kölner Jazzclub King Georg zu Gast – er ist ein gefragter Wanderer zwischen musikalischen Welten in Europa, Brasilien und den USA, der die Fußstapfen seines großen Vorbilds Toots Thielemans zu füllen weiß.

In Hamburg begrüßen wir am 11. Juli 2025 den südafrikanischen Pianisten und Sänger Nduduzo Makhathini mit seinem Trio bei unserer Reihe „Jazz thing at Nica Jazz Club“ – in seiner komplexen Musik beschwört er die Musik seiner Ahnen und lässt alte Rituale erstaunlich kontemporär wiederaufleben.

Ein Gipfeltreffen unserer Talentreihe „Jazz thing Next Generation“ steigt wieder beim Düsseldorfer Lovebird Festival: Shogo Seifert mit seiner Band Rauke, das Lukas Mohl Trio feat. Jasper Somsen und das Driftwood Quartet sind am 7. Juni 2025 im Lore-Lorentz-Saal des Theatermuseums Düsseldorf im Hofgartenhaus zu erleben.

Nun wünschen wir viel Freude mit dieser Ausgabe – und eine in jeder Hinsicht sonnige Zeit!

Axel Stinshoff

Chefredakteur Jazz thing & Blue Rhythm