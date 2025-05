Annie Bloch Die Form aufbrechen

Annie Bloch ist Organistin im Bereich experimenteller und Neuer Musik, aber auch Gitarristin und Songwriterin an der feinen Grenzlinie von Jazz und Indiepop. Für ihr neues Album „I DEPEND“ (Papercup/Bandcamp) hat die Wahlkölnerin mit ihrem Tentett gearbeitet, indem sie die klassische Jazzinstrumentierung durch Cello und Geige ergänzt.

Im Interview erklärt sie: „Ich glaube, auf gewisse Art lebe ich auf der einen Seite das aus, was auf der anderen Seite zu kurz kommt. Bei diesem Projekt finde ich es schön, wie die Textebene mit der Musik so verwoben ist. Und bei der Orgelmusik gefällt mir, dass sie abstrakt bleiben darf.“

Für die Arbeit mit ihrem 2022 gegründeten Tentett kam sie bereits mit fertigen Arrangements ins Studio, während sie mit kleineren Ensembles mehr improvisatorisch arbeitete, so auch bei ihrem Vorgängeralbum „Four Trips To The Shop“, das sie mit ihrem Quartett aufnahm. Der Titel „I DEPEND“ symbolisiere, wie sehr ihre Persönlichkeit von Beziehungen geprägt sei, auch musikalischen Beziehungen. Die Songs auf dem Album seien für sie „eine Collage aus verschiedenen Momenten“.

Aufgewachsen in Diepholz, war die Kirche der einzige Ort, wo man gemeinsam Musik machen konnte. Bloch spielte Orgel, wechselte später zum Studieren nach Irland und Düsseldorf und ist jetzt Teil der Kölner Szene. „Für mich ist dieses Tentett auch so ein Experimentierfeld“, so Bloch, „um von dieser Indie-Pop-Assoziation ein bisschen wegzugehen und eher an andere Bereiche heranzukommen. Mich interessiert das Aufbrechen der Form.“