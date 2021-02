Newsticker [23.2.2021]

Am 10. April erscheint auf Mosaic Records die Box „The Complete Louis Armstrong Columbia & RCA Records Studio Sessions“ mit sieben CDs. Darauf ist die Zusammenarbeit des Trompeter mit Duke Ellington ebenso zu hören ist wie zum Beispiel Alben wie „Plays W.C. Handy“ oder „Plays Fats Waller“ und 29 Stücke, die Armstrong mit seinen All Stars 1947 und ‚48 für RCA aufgenommen hatte. Die Armstrong-Box gibt es in einer limitierten Auflage und kostet 119 US-Dollar.

Drei Jahre lang lief an Pfingsten während des mœrs festivals der Wettbewerb „composers kids“. Für das diesjährige Jubiläumsfestival hat man sich eine Änderung überlegt und will vom 21. bis 24. Mai den Wettbewerb in eine Meisterklasse umwandeln. Für die „mœrsterclass“ sollen junge Künstler/-innen Arbeiten zum Thema Improvisation/Komposition einreichen, die von einem Kammerensemble geprobt und dann aufgeführt werden.

Die Organisation „Arts For Art“ veranstaltet heute ein Live-Streaming-Konzert mit einem Trio mit Ingrid Laubrock (Saxofon), Brandon Lopez (Bass) und Tom Rainey (Drums). Seit Beginn der Corona-Pandemie vergangenes Frühjahr verarbeiten Laubrock und Rainey ihre Eindrücke und Erfahrungen in ihrer Musik, die sie wöchentlich auf Bandcamp veröffentlicht haben. Für dieses Konzert spielen sie eine Auswahl aus diesen Stücken, begleitet durch die dabei ad hoc gemalten Bilder der Künstlerin Yuko Otomo. Beginn ist zwei Uhr europäischer Zeit.

Die Jazz Gallery in New York veranstaltet am Donnerstag, 25. Februar, ein Streaming-Konzert mit dem Freedom Trio des Saxofonisten Ravi Coltrane. Zwei Sets gibt es mit Coltrane und seiner Band – der erste Set beginnt um 1:30 Uhr, der zweite um 3:30 Uhr europäischer Zeit. Tickets gibt es online für fünf bis 20 US-Dollar im Vorverkauf.