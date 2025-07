Hamburg: The 45Soulciety Festival

The 45Soulciety FestivalVom 11. bis 13. Juli findet in Hamburg auf der Reeperbahn mit 45Soulciety das erste 45-Vinyl-Single-DJ-Festival statt. An sieben Veranstaltungsorten werden mehr als 30 internationale DJs in Live-Sets 45er-Vinyl-Singles auflegen. Anlass für das Festival sind 35 Jahre Soulkitchen, 15 Jahre RedSoul Records und zehn Jahre Dusty Donuts, zudem wird Soulciety Records 33 Jahre alt. Im legendären Mojo Club steigt am 11. Juli die Opening-Party zum Festival, unter anderem mit Performances von Cool Million, GI-YO, Alison Degba und David A. Tobin. Weitere Veranstaltungsorte sind der Sommersalon, die Sommerbühne auf dem Spielbudenplatz, das Mojo Jazz Café und Mojo Yard sowie die Superbude Sankt Pauli. Das Event ist eine Präsentation der Labels, die neben Re-Issues auch neue Künstlerinnen und Künstler veröffentlichen. Auf die Plattenteller kommen neben Soul und Funk "aus der goldenen Ära der Goldlamé-Anzüge und Blockabsätze" auch Reggae, Nu-Disco und HipHop. Zu den DJ-Sets gibt es auch Live-Vocals, unter anderem von den Quantisize Brothers und Laura Jackson.

