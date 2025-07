Videopremiere - Roundabout Westwood

Roundabout, das junge Quartett aus Oberösterreich, präsentiert mit „SIDEQUEST“ eine EP, die Elemente von New Jazz, R’n’B und Neo-Soul miteinander verschmelzen lässt, ohne sich in Genregrenzen aufzuhalten. Hip-Hop-Beats, warme Synth-Flächen und urbane Sound-Elemente sind fester Bestanteil ihrer Kompositionen. Es ist ein Sound, der gleichzeitig tief verwurzelt und nach vorne gerichtet ist, inspiriert von den pulsierenden Strömungen der UK-, Berliner und New Yorker Jazzszene. Wir präsentieren die Single „Westwood“ in einer Jazz thing Videopremiere. Vorhang auf!

Roundabout on Tour

11. Juli 2025 – Jazzweekend Regensburg (DE)

01. August 2025 – Jazzpiknik Paloznak (HU)

19. September 2025 – Jazzclub Holzminden (DE)

20. September 2025 – Jazz im Pool Gallneukirchen (AT)

04. Oktober 2025 – Jazz Club Minden (DE)

05. März 2026 – Elbphilharmonie Kulturcafe (DE)

07. März 2026 – Jazzclub Augsburg (DE)