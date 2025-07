Chroma Chroma chromaduo.bandcamp.com

Mit einem Fuß im Jazz, mit dem anderen in der Kammermusik, lassen sich Gitarrist Gilles Grethen und Pianist Sebastian Voltz auf ein bemerkenswertes Pas de deux ein. Tatsächlich erinnert der musikalische Dialog auf ihrem Debütalbum an einen raffinierten Tanz, bei dem keiner der beiden je aus dem Schritt kommt, das Piano allerdings meist die Führung übernimmt. Die Schrittfolgen sind raffiniert, mitunter improvisiert, oft aber Teil der Kompositionen, für die beide Spieler verantwortlich zeichnen. Musikalisch schöpft das Duo dabei aus der Tradition von Barock, Klassik und Romantik, aber auch aus dem Modernen Jazz, wobei am ehesten der Sound gewisser ECM-Platten in den Sinn kommt. Allerdings verlassen sie so gut wie nie den Bereich der dreiklangbasierten Harmonik und wecken auf der Mittelstrecke den Wunsch nach etwas mehr Reibung.