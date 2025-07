27: Enjoy Jazz

Kruder & DorfmeisterEin Paradoxon: Obwohl die Menschheit heutzutage über so viel Wissen wie noch nie in ihrer Geschichte verfügt, werden wissenschaftliche Kompetenz und Expertise mehr denn je in Frage gestellt. Vor allem populistische Bewegungen sorgen nicht mehr nur in der Politik dafür, dass Fake-News den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen und Meinungen mehr Gültigkeit haben als wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Dabei wäre es in diesen turbulenten Zeiten von Heute, in denen gesellschaftliche Umbrüche nahezu zur Regel geworden sind, notwendiger denn je, Wissen nicht als Zustand zu begreifen, sondern als Prozess, der Räume ermöglicht, in denen die Gegenwart reflektiert und analysiert wird, um die Zukunft gestalten zu können. Für ein Festival wie Enjoy Jazz erscheint es jedenfalls angebracht zu sein, seine 27. Ausgabe unter das Motto „Knowing“, Wissen, zu stellen.

Auf einer Pressekonferenz wurde kürzlich das Programm des diesjährigen Festivals Enjoy Jazz vorgestellt, das vom 2. Oktober bis 8. November fünf Wochen lang die Region Rhein-Neckar mit rund 170 Acts und 56 Konzerten bespielen wird. Eröffnet wird das Festival am 2. Oktober mit dem Konzert des französisch-libanesischen Trompeters Ibrahim Maalouf, weitere Höhepunkte versprechen die Auftritte des Pianisten Abdullah Ibrahim, des DJ-Tandems Kruder & Dorfmeister, der afroamerikanischen Harfenistin Brandee Younger, eines Duos mit dem afrobritischen Flötisten Shabaka und dem südafrikanischen Pianisten Nduduzo Makhathini, des Quartetts um den afroamerikanischen Saxofonisten James Brandon Lewis, des Trios um den armenischen Pianisten Tigran Hamasyan sowie eines Duos mit der griechischen Pianisten Tania Giannouli und dem norwegischen Trompeter Nils Petter Molvær zu werden. Schlusspunkt hinter das diesjährige Enjoy Jazz setzt am 8. November das Quartett des tunesischen Oud-Virtuosen Anouar Brahem, bevor der Saxofonist Charles Lloyd am 18. November mit seinem Sky Quartet noch einen Nachhall auf das 27. Enjoy Jazz möglich macht.

Von großer Wichtigkeit ist die Verankerung des Festivals in der Region. Der Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner bekommt auch dieses Jahr wieder seine „Carte Blanche“, um am 12. Oktober einen oder eine Musiker/-in seiner Wahl in die Alte Feuerwache nach Mannheim einzuladen. Zuvor spielt er am 5. Oktober das Release-Konzert seines Live-Albums mit dem New Yorker Gitarristen Elliott Sharp. Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler wagt wiederum mit dem Pianisten Apollonio Maielo und dem Cellisten Jörg Brinkmann das Experiment, mit Texten von Erich Kästner die beileibe gar nicht so „goldenen 20er-Jahre“ der Weimarer Republik musikalisch aufzubereiten. „Artist In Residence“ ist dieses Mal eine Plattenfirma: Jazz Is Dead der beiden US-Amerikaner Adrian Younge und Ali Shaheed Muhammad repräsentiert eine zeitgenössische Auffassung von improvisierter Musik mit der Kombination von Jazz, Soul und HipHop mit politischem Anspruch. Und auch 2025 wird der mit 10.000 Euro dotierte „Christian Broecking Enjoy Jazz Award“ verliehen: Gewinner ist der Saxofonist Archie Shepp. Das komplette Programm gibt es auf der Enjoy-Jazz-Site im Internet.

