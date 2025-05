Contents Ausgabe 159

features Nr. 159 | 2025

Brandee Younger

Im Spirit von Alice Coltrane

Im Interview spricht die Harfenistin Brandee Younger über ihr neues Album „Gadabout Season“ mit der Originalharfe von Alice Coltrane und darüber, wie Musik in schwierigen Zeiten heilend wirken kann – indem sie das Schöne als Gegenprogramm in den Fokus stellt.

Arve Henriksen

Erinnerung an eine Erinnerung

Der Trompeter Arve Henriksen lässt Grundprinzipien der Natur wie Zeit, Raum und Distanz, Werden und Vergehen zu Klang werden. Das wird erneut auf „Arcanum“ deutlich, einem kollektiven Album, das er mit Saxofonist Trygve Seim, Bassist Anders Jormin und Schlagzeuger Markku Ounaskari aufgenommen hat.

Omar

What The World Needs Now

Omar hat seine eigene Formel von Musik erschaffen, seit den späten 1980er-Jahren, seit „There’s Nothing Like This“. Sein aktuelles Album „Brighter The Days“ bietet Gelegenheit, sich darüber zu unterhalten, wie Licht in der Dunkelheit zu finden ist. Im Leben und in der Musik.

Amina Claudine Myers

Zehn Finger sind ein Chor

Wohlbefinden, Hoffnung, Inspiration und Liebe möchte die US-amerikanische Pianistin und Organistin Amina Claudine Myers den Menschen mit ihrer Musik geben. Mit „Solace Of The Mind“ ist ihr ein Album für die Ewigkeit gelungen.

China Moses

Songs aus dem Leben

Die Sängerin China Moses bewohnt die vielgestaltigen Sphären schwarzer amerikanischer Musik wie nur wenige. Ganz Bühnenmensch, lebt sie ihre Songs zwischen Blues und Jazz, Soul und R ‘n' B am liebsten live aus, immer nah am Publikum – doch ein neues Album ist dabei entstanden.

Routines & Rituals, Folge 3

Tobias Meinhart trifft Theo Bleckmann und Kurt Elling

Zwei Sänger, die in scheinbar konträren musikalischen Welten zu Hause sind, hat Tobias Meinhart für die dritte Folge unserer Reihe über Routinen und Rituale im kreativen Leben getroffen: den Experimentator Theo Bleckmann und den Crooner Kurt Elling.

Alma Naidu

In großen Schritten zur eigenen Sprache

Das zweite Album von Alma Naidu definiert deren noch junge Karriere grundlegend neu: Die Sängerin, Komponistin, Multiinstrumentalistin aus München hat 13 neue Eigenkompositionen selbst produziert und begrüßt eine illustre Runde von Gästen. Ein Glücksfall, der nicht zufällig entstand.

Silke Eberhard

Mikrostrukturen

Die Saxofonistin Silke Eberhard erforscht auf ihrem neuen Album „Amoeba’s Dance“ Formveränderungen in der Musik. Fasziniert vom Mikrokosmos der Amöben, transformierte sie die wimmelnden Bewegungen und fließenden Formen der Mikroorganismen in Musik.

Stories

Gerald Clayton

B-Seite folgt

Olivia Trummer

Goldene Ohren

Majid Bekkas

John Lee Hooker war ein Gnawa!

Sharon Mansur

Die Brückenbauerin

Richard Koch

Lichtstrahlen auf dem Waldboden

Daniel Herskedal

Grundlegende Frische

Sinne Eeg

Die Duospezialistin

GoGo Penguin

Ohne Kategorie

Esther Kaiser & Axel Fischbacher

Im Teilchenbeschleuniger

Raphael Wressnig

Knapp 200 Kilo Funkiness

Ingrid Laubrock

Beim Wort genommen

Lukas Mohl

Musik kann heilen

Intro

Joshua Redman, Cecilie Strange, Jens Düppe, Annie Bloch, Ben LaMar Gay, Tony Overwater, Matthieu & Camille Saglio, Gabi Hartmann, Bobby Rausch, Alune Wade, Maria Faust, Silent Explosion Orchestra, LIUN & The Science Fiction Band, Christoph Pepe Auer, Awa Ly, Wolfgang Lackerschmid & Stefanie Schlesinger

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard