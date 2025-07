Goodman / Bordenave / Mahall Mostly Monk Unit/Membran

„Mostly Monk“ wurde in sehr spezieller Triobesetzung eingespielt: Geoff Goodman an der Gitarre, Matthieu Bordenave am Saxofon und Rudi Mahall an den Klarinetten. Die prägnante Hookline von „Monk’s Dream“ führt sofort ins Thema ein, weiter geht’s mit Monk-Standards wie „Pannonica“ und „Crepuscule With Nellie“. Das Spektrum ist breit, Goodman, Bordenave und Mahall haben hörbar Spaß und finden zu einer besonderen Sprache für oft interpretierte Evergreens. „I‘m Confessin‘ That I Love You“, den 1930 von Chris Smith veröffentlichten Vaudeville-Standard beispielsweise, gab es über die letzten 100 Jahre in ungezählt unterschiedlichen Versionen. Doch diese fünf Minuten hier klingen frisch, haben gleichzeitig urbanen sowie ländlichen Swing und tragen zum gelungenen Potpourri bei.