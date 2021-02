Newsticker [24.2.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Verve Records feiert nachträglich den 100. Geburtstag von Charlie Parker mit der Veröffentlichung der Box „The Mercury & Clef Records 10-inch LP Collection“, in der auf Vinyl fünf Alben des legendären Bebop-Saxofonisten zu finden sind, die Parker für die beiden Labels ab 1950 aufgenommen hat – u.a. „With Strings“ und „Bird And Diz“. Enthalten ist auch ein umfangreiches Booklet mit seltenen Fotos, Liner-Notes und Essays vom Pianisten Ethan Iverson und vom Parker-Biografen David Ritz.

Am 14. Februar hat das Snug Harbors Jazz Bistro in New Orleans eine wöchentliche Live-Streaming-Konzertreihe gestartet. Jeweils Sonntags wird diese Reihe fortgesetzt – u.a. am 28. Februar mit dem Herlin Riley Quartet, am 14. März mit Dr. Michael White & The Original Liberty Jazz Band und am 28. März mit dem Delfeayo Marsalis Quintet.

Vom 25. Februar bis 4. März findet das polnische Festival Szczecin Jazz statt, das erste Hybrid-Festival 2021 – u.a. mit Auftritten gemäß Corona-Auflagen vor kleinem Publikum und als Streamings mit dem Belmondo Quintet, dem Alexander Beets Quartet und der Bergcrantz/Ostrowski Unit. In den Tagen zuvor werden Video-Blogs über die Website von „Jazz in Europe“ ausgestrahlt, in denen die holländische Jazz-Promoterin Arlette Hovinga Musiker/-innen und Veranstalter/-innen über ihre Corona-Erfahrungen befragt.

Seit gut 50 Jahren setzen sich Embryo über Genre-Grenzen von Jazz, Rock und Weltmusik hinweg und arbeiteten u.a. mit Mal Waldron und Rabih Abou-Khalil, mit Trilok Gurtu und Okay Temiz zusammen. 2015 übernahm die Tochter von Embryo-Gründer Christian Burchard, Marja, die Leitung der Band. Heute Abend, 24. Februar, spielen Embryo ein Live-Streaming-Konzert in der Münchner Unterfahrt. Beginn ist 20 Uhr, um Spenden wird gebeten.