Videopremiere - Haggai Cohen-Milo Song Of Earth

Der in Berlin lebende Musiker Haggai Cohen-Milo legt Mitte Juni sein Album „Gravitations“ in die Plattenläden. Er selbst sieht sich dabei mit seiner Musik im Kontext von Raum und Zeit: „Ich fühle mich wie ein Raumschiff, das vom Mond – dem klassischen Werk – angezogen wird, dann aber an ihm vorbei beschleunigt, mit Gegenkraft navigiert und neue Welten jenseits davon erkundet.“ Wie das klingt kann man in der heutigen Videopremiere zu „Song Of Earth“ anhören. Bühne frei!