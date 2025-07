Rom: Laurie Anderson

Laurie AndersonAm 15. Juli wird Laurie Anderson ihr Projekt „Republic Of Love“ in der Villa Massimo in Rom aufführen. Begleitet wird sie von der Jazzgruppe Sex Mob um den New Yorker Trompeter Steven Bernstein. „Republic Of Love“ ist eine Rede-Performance über den Stand der Kunst und der Welt in Krisenzeiten und dem, was Anderson als „Schatten unserer Zeit“ betrachtet: den wiederauflebenden Autoritarismus, die herrschende Technokratie, den Klimakollaps, die uns einengenden sozioökonomischen Strukturen. Welche Eigenschaften haben Liebe und Macht gemeinsam? Wo treffen sie sich, wo verraten sie sich? Und welche Rolle kann in diesem Zusammenhang die Kreativität spielen? Mit einem Zitat von Mark Fisher, „Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus“, verwebt Anderson Erzählungen, Visionen und Reflexionen, die die vielen Formen der Liebe zu einem Dialog über neue Formen des Seins und des Zusammenlebens.

