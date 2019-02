Mixtape #144

Sendung am Freitag, 22.2.2019, 12-13 Uhr @ByteFM

Yaron Herman Shadow Walk Songs Of The Degrees (Blue Note/Universal)

James Francies Ain’t Nobody Flight (Blue Note/Universal)

Theon Cross Activate Fyah (Gearbox/edel)

Nubiyan Twist Sugar Cane Jungle Run (Strut/Indigo)

Salif Keita Were Were Un Autre Blanc (Naïve/Believe)

Michel Meis 4tet Lost In Translation Lost In Translation (Double Moon/in-akustik)

Émile Parisien Quartet Double Screening I Double Screening (Act/edel)

Flavio Boltro BBB Trio Spinning Spinning (Anteprima/Broken Silence)

Walter Smith III ACE In Common: (Whirlwind/Indigo)

Postharmonic Orchestra Erwachen Postharmonic Orchestra (Unit/Membran)

Duncan Eagles Shimmer Citizen (Ropeadope/downloads.ropeadope.com)