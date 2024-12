221/3: Jazz thing Mixtape auf ByteFM/onejazz

Besson Sternal BurgwinkelEin vorgezogenes Weihnachtsgeschenk aus der Redaktion des Magazins Jazz thing: unser Mixtape für den Dezember, mit Musik von Vibrafonistin Patricia Brennan, Saxofonist Immanuel Wilkins mit dem Sänger Yaw Agyeman, Rapper/-innen wie Kendrick Lamar und Doechii, Drummer Jonathan Barber und seiner Band Vision Ahead, Sänger Zacchae’us Paul, der französischen Band Dowdelin, dem Projekt Matters Unknown von Jonathan Enser von Nubiyan Twist, ein Lieblingsstück vom neuen Album des Tobias Hoffmann Trios, dem französisch-deutschen Trio um Airelle Besson, Sebastian Sternal und Jonas Burgwinkel, einer Komposition der Tochter von Trompeter Avishai Cohen und zum Ausklang etwas Musik vom wiederentdeckten Live-Konzert eines Quartetts um McCoy Tyner und Joe Henderson: „Forces Of Nature: Live At Slug’s“.

Den Anfang dieses Jazz thing Mixtapes macht die in Mexiko geborene, aber schon länger in New York lebende Vibrafonistin Patricia Brennan mit einem Track von ihrem aktuellen Album „Breaking Stretch“ auf Kris Davis‘ Pyroclastic-Label. Immanuel Wilkins holt sich für sein von Meshell Ndegeocello co-produziertes Album „Blues Blood“ auf dem Track „If That Blood Runs East“ Verstärkung von Yaw Agyeman, einem Sänger und Mitglied der Black Monks Of Mississippi von Theaster Gates. Dazu passt ein Track von „GNX“, dem lagerspaltenden neuen Album von Kendrick Lamar. Auf „Reincarnated“ reimt er sich durch seine letzten Inkarnationen – er war also anscheinend mindestens John Lee Hooker UND Dinah Washington, wie sich kurz vor seinem persönlichen Dialog mit Gott offenbart. What it is? Das weiß am besten Rapperin und Gamechangerin Doechii, gerade feminine Furore machend mit ihrem jazzy Tiny-DeskConcert. Hier im Mixtape serviert sie uns „Boiled Peanuts“.

Neulich auf Tour mit George Cables in Deutschland, unter anderem im sehr schönen neuen NICA Jazzclub in Hamburg, war Drummer Jonathan Barber, ursprünglich aus Hartford, Connecticut. Das vierte Album mit seiner Band Vision Ahead trägt den Titel „In Motion“ und wir hören daraus „Liberty“ – sehr reifer, hirnblasend tighter, gospelgeschulter Fusion-Sound. Als vorfreudiger Ausblick auf das Anfang Januar in New York stattfindende Winter Jazzfest präsentieren wir in diesem Mixtape stellvertretend einen Track vom Album „Jazz Money“ des Sängers Zacchae‘us Paul, hier unter anderem mit Gregoire Maret an der Mundharmonika auf „Better Dayz“. Das Album ist auf dem reaktivierten Label Candid erschienen, zu dem Jazz-Chef Nat Hentoff in den nur knapp zwei Jahren seines Bestehens Anfang der 1960er Künstler/-innen wie Charlie Mingus, Cecil Taylor, Booker Ervin oder natürlich Max Roach und Abbey Lincoln für „We Insist!“ signte.

Dowdelin aus Lyon in Frankreich veröffentlichen zwar erst im Februar ihr neues Album „Tchenbé!“, aber schon jetzt gibt es eine Single daraus: „Something’s Going On.“ Matters Unknown ist ein Projekt oder vielleicht eher das Alias von Jonathan Enser, dem Trompeter/Arrangeur/Mastermind von Nubiyan Twist. Der Name bezieht sich auf die „Matters Unknown“, die dem Multiinstrumentalisten als Rollstuhlfahrer immer wieder begegnen, wenn er zu Konzerten oder Sessions kommt: Ist der Zugang barrierefrei? Wenn nein, hilft man ihm? Denkt man überhaupt daran? Das Ende Januar erscheinende Debütalbum „Silhouettes: A Dream Sphere Journal“ kündigen wir hier mit dem Track „I Am The Birds“ an auf dem als Gast sein Bandkollege Tom Excell mit seinem Duo „Onipa“ zu hören ist.

Der Gitarrist Tobias Hoffmann hat auf KLAENG ein neues Album seines Trios veröffentlicht. Es heißt „Start/Stop“ und enthält erstmals keine einzige Cover-Version, was ja seine vorherigen drei Trio-Alben auszeichnete, sondern ausschließlich Hoffmanns Erzählungen bzw. Eigenkompositionen. Ein Schatz an Melodien, Grooves und Atmosphären, der neben den Gitarrensounds – mal tief im Blues, dann wieder in Richtung Kora oder Harfe surfend – auch immer wieder diese bestens eingespielte Band mit Frank Schönhofer am Bass und Etienne Nillesen am Schlagzeug in den Vordergrund stellt. Ebenfalls bestens eingespielt ist das französisch-germanische Trio um Trompeterin Airelle Besson, Pianist Sebastian Sternal und Drummer Jonas Burgwinkel, das jetzt sein Album „Surprise!“ veröffentlicht, von dem wir das (nicht mit einer Box-Hymne zu verwechselnde) Besson-Stück „Time To Say Goodbye“ hören. „Ashes To Gold“ heißt das neue ECM-Album des israelischen Trompeters Avishai Cohen, das nicht nur eine von ihm komponierte Suite und eine Komposition von Ravel enthält, sondern auch eine Komposition seiner Teenager-Tochter Amalia – sie heißt „The Seventh“ und wir hören sie hier natürlich.

Zum Ausklang etwas Musik von einem Album, dessen Bänder bis vor kurzem irgendwo in einem Schrank bei Jack DeJohnette einstaubten. Sie dokumentieren ein 1966erLive-Konzert eines Quartetts um McCoy Tyner und Joe Henderson, natürlich mit DeJohnette und außerdem Henry Grimes: „Forces Of Nature: Live At Slug’s“ heißt das Album jetzt als späte Veröffentlichung auf Blue Note und wir hören daraus Tyners „The Believer“, das John Coltrane schon 1958 mit ihm aufgenommen hatte, aber erst 1964 mit dem Track als Albumtitel erschien. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 22. Dezember, ab 12 Uhr auf ByteFM als auch auf Englisch am Montag, 23. Dezember, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #221/3

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 22.12.2024, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 23.12.2024, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Patricia Brennan 555 Breaking Stretch (Pyroclastic/The Orchard)

Immanuel Wilkins If That Blood Runs East Blues Blood (Blue Note/Universal)

Kendrick Lamar Reincarnated GNX (Interscope/Universal)

Doechii Boiled Peanuts Alligator Bites Never Heal (Top Dawg/Universal)

Jonathan Barber & Vision Ahead Liberty In Motion (jonathanbarber.bandcamp.com)

Zacchae’us Paul Better Dayz Jazz Money (Candid/H’Art)

Dowdelin Something’s Going On Tchenbé! (Underdog Records/Bandcamp)

Matters Unknown/Onipa I Am The Birds Silhouettes: A Dream Sphere Journal(mattersunknown.bandcamp.com)

Tobias Hoffmann Trio Leaf Start/Stop (KLAENG Records)

Besson/Sternal/Burgwinkel Time To Say Goodbye Surprise! (Papillon Jaune/Bandcamp)

Avishai Cohen The Seventh Ashes To Gold (ECM/Universal)

McCoy Tyner & Joe Henderson The Believer Forces Of Nature: Live At Slug’s (Blue Note/Universal)

