227/9: Jazz thing Mixtape auf ByteFM & onejazz

Ganavya „Nilam“Das Intro zu diesem Mixtape kommt von Sir Stephen Fry. Mit „My Lord, My Ladies“, kündigt der britische Autor und Schauspieler seinen Landsmann Reuben James an, dessen neues, drittes Album „Big People Music“ Gäste wie Jamie Cullum, Emeli Sandé oder, wie hier auf dem Titeltrack, den Trompeter Theo Croker bietet. Weitere „Große Menschen Musik“ kommt in diesem Mixtape von Adja, Ganavya, Brandee Younger, unserer aktuellen Titeldame Amina Claudine Myers, dem Next Generation-Musiker Lukas Mohl, Ledisi, Taj Mahal und Keb Mo, Sharon Mansur und Miles Davis.

Nach dem oben genannten Intro und der dazugehörigen Musik von Sänger und Pianist Reuben James kommt Adja aus Brüssel zu Wort. Die singende Musikerin und Theatermacherin bezeichnet ihren Sound als „sophisticated soul in a hybrid concert format“, der nicht nur wild („Sucking on my Empatitties“) sondern auch trügerisch süß klingen kann, wie etwa in unserem Track „Happiness And Butterflies“. Die in Brooklyn lebende, aber zwischen dort und ihrem indischen Vaterland sozialisierte Ganavya legt mit „Nilam“ ein Album vor, das Nils Frahm im eigenen Leiter-Studio im Berliner Funkhaus co-produziert hat und von dem wir das anbetend, harfen-selige „Land“ hören. Harfenistin Brandee Younger nennt ihr neues Album für Impulse!, aufgenommen auf Alice Coltranes Harfe in Youngers Wohnzimmer in Harlem, „Gadabout Season“, was, wie man im Artikel von Maxi Broecking im aktuellen Jazz thing nachlesen kann, „Herumtreiber Saison“ bedeutet, und ihr ganz persönliches Gegenprogramm für unsere sorgenvollen Zeiten ist.

Auch Amina Claudine Myers sucht und findet in ihrer Musik eher Trost, dazu „Wohlbefinden, Hoffnung, Inspiration und Liebe“, wie in unserer aktuellen Titelgeschichte über die Pianistin und Organistin von Wolf Kampmann zu lesen ist. „Beneath The Sun“ ist da ein perfektes Beispiel von „Solace Of The Mind“. Passend dazu ist die Story über den Pianisten Lukas Mohl, dessen Debüt gerade in unserer Reihe „Jazz thing Next Generation“ erschienen ist, mit „Musik kann heilen“ überschrieben. „With A Heavy Heart (I Say Goodbye)“ hat er, wie das gesamte Album, mit dem niederländischen Bassisten Jasper Somsen und dem Schlagzeuger Min Won eingespielt – ein Album mit dem er „die Verletzlichkeit und Schönheit seiner Musik mit uns teilt“, wie der niederländische Pianist Jeroen van Vliet in seinem Begleittext schreibt. Das neue Album der Soulsängerin Ledisi heißt „The Crown“ und ist ein golden gewandetes Wunderwerk emotionaler Superpower, besonders im Song „BLKWMN“, der sich an alle schwarzen Frauen und ihre Schicksale richtet. Ein Sonntagnachmittag auf einer sonnigen Veranda könnte nicht besser sein, wenn die beiden Blues-Freunde Taj Mahal und Keb Mo ihn besingen, etwa im Titelstück ihres tiefschürfend traditionsverliebten neuen Album „Room On The Porch“.

Ein neues Signing bei Act ist die Pianistin Sharon Mansur, die zudem mit Titeln wie „If I Can“ von ihrem Album „Trigger“ zu einer „Brückenbauerin“ wird, wie man im aktuellen Heft nachlesen kann. „Musik zeigt uns doch auf allen Ebenen, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir dieselben Emotionen teilen, auch wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen“, heißt es da im Interview mit Reinhard Köchl. Im Ausklang feiern wir den 99. Geburtstag von Miles Davis und denken an den kürzlich verstorbenen Al Foster mit einer Live-Version von „Jean Pierre“ vom Album We Want Miles, die unser Redakteur Martin Laurentius gerade wieder vermehrt hört. „Es gibt nur wenige Gitarrensoli wie das von Mike Stern, die so ikonisch beginnen wie seins in diesem Stück. Und das, was Marcus Miller mit Al Foster machen, ist unbeschreiblich“, schreibt er dazu. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 8. Juni, ab 12 Uhr auf ByteFM, als auch auf Englisch am Montag, 9. Juni, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #227/9

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 8.6.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 9.6.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Reuben James My Lord, My Ladies/Big People Music Big People Music (Rufio Records/The Orchard)

Adja Happiness And Butterflies Golden Retrieve Her (Sdban Ultra/N.E.W.S.)

Ganavya Land Nilam (Leiter Indigo)

Brandee Younger Gadabout Season Gadabout Season (Impulse!/Universal)

Amina Claudine Myers Beneath The Sun Solace Of The Mind (Red Hook Records/Galileo MC)

Lukas Mohl With A Heavy Heart (I Say Goodbye) Speaking From The Heart (Double Moon/Bertus)

Ledisi BLKWMN The Crown (Listen Back/BMG)

Taj Mahal/Keb Mo Room On The Porch Room On The Porch (Concord/Universal)

Sharon Mansur If I Can Trigger (ACT/edel)

Miles Davis Jean Pierre We Want Miles (Columbia/Sony)

