220/2: Jazz thing Mixtape auf ByteFM/onejazz

Pauline Réage „Gentle Destruction“Neue Musik und alte Helden: Johannes Enders feiert Pharoah Sanders, außerdem gibt es in diesem Mixtape aus der Redaktion des Magazins Jazz thing Musik von Quincy Jones, Lou Donaldson und Roy Haynes neben Sholto, Pauline Réage, Sebastian Gahler, Tom Harrell, Wolfgang Muthspiel, Adrian Younge und Jeano Elong. „Letting Go Of Forever“ heißt der Track vom gleichnamigen neuen Album des Londoner Produzenten Sholto, der dieses Jazz thing Mixtape eröffnet, das wieder auf Deutsch bei Byte FM und auf Englisch bei onejazz.net zu hören ist (bei Letzterem nach Sendung auch „on demand“ über das Archiv). Der Saxofonist Johannes Enders hat sein neues Album – ein Pharoah-Sanders-Tribut mit Billy Hart am Schlagzeug und Joris Teepe am Bass – „The Creator Has A Master Plan B“ genannt. „Alternate Summer“ heißt das neue Album des 78-jährigen amerikanischen Trompeters Tom Harrell, eingespielt mit Dayna Stephens oder Mark Tuner am Saxofon, Luis Perdomo an Piano und Keyboards, Charles Altura, Gitarre, Ugonna Okegwo, Bass, und Adam Cruz am Schlagzeug. Wir hören daraus „Miramar“, eine herrliche Komposition des Leaders, die elegant an die Spätwerke seines früheren Arbeitgebers Horace Silver erinnert.

Die französische Autorin Anne Desclos veröffentlichte 1954 ihren Roman „Die Geschichte der O“, eine damals wie heute literarisch anerkannte, erotische Blaupause, etwa für nicht ganz so literarische Kopien wie „Shades Of Grey“, unter dem Pseudonym Pauline Réage. Jetzt trägt ein Quartett aus Leipzig mit der Sängerin Anne Munka, Olga Reznichenko am Piano, Robert Lucaciu am Bass und Maximilian Breu am Schlagzeug diesen Namen und nennt sein Debütalbum, ganz in der Tradition von Réage/Desclos, „Gentle Destruction“. Trompeter und X-Jazz-Macher Sebastian Studnitzky veröffentlicht rechtzeitig zur aktuellen Deutschland-Tournee seines Programms „Memento Odesa“ mit dem Odesa Philharmonic Orchestra ein Album mit Live-Aufnahmen dieses friedensstiftenden Klangmahnmals. Der österreichische Gitarrist Wolfgang Muthspiel widmet sein neues Album einigen „Etudes/Quietudes“. Aus dem Handwerk der Etüden entspringe, wie Muthspiel sagt, Kreativität, „denn sie fördern eine tief verwurzelt Meisterschaft“; so wie etwa in „Etude Nr. 6 (Triplets)“.

In den letzten Wochen sind drei stilprägende Musiker der alten Jazz-Garde gestorben – wir erinnern auch in diesem Mixtape an Quincy Jones, Lou Donaldson und Roy Haynes. Der Pianist und Keyboarder Sebastian Gahler hat mit „Jazz Kitchen“ erst kürzlich sein eigenes Label gegründet und veröffentlicht darauf jetzt „Electric Stories“, ein selbsterklärendes Album mit Andy Hunter, Martin Feske, Nico Brandenburg, Niklas Schneider und Denis Gäbel, aus dem wir „Cruisin‘ (0816)“ hören (das vielleicht auch „Grusin“ geheißen haben könnte, wenn Sie wissen, was ich meine).

Adrian Younge ist bekannt als einer der Produzenten hinter Label und Produktionsfirma Jazz Is Dead aus Los Angeles. Für eine neue Veröffentlichung auf seinem Label Linear Labs zieht es ihn jetzt nach Brasilien – und er nimmt Snoop Dogg, Bilal oder, wie hier auf „Esperando par Voce”, auch Sängerin Céu und einige ihrer Kolleginnen mit. Zum Ausklang noch ein Abgesang auf die „Vieux Fascistes“, die alten Faschisten, die laut dem in Hamburg gestrandeten Sänger und Songwriter Jeano Elong aus Kamerun den afrikanischen Kontinent „domestizieren“ – und ruinieren. Das Stück stammt von Elongs Debüt „Jabea“, das von Ted Gaier von den Goldenen Zitronen mit dem Journalisten und Gitarristen Christoph Twickel produziert wurde und gerade auf Twickels neuem Label NotOK erschienen ist. Das findet sich ebenso auf Deutsch am Sonntag, 24. November, ab 12 Uhr Mittags auf ByteFM als auch auf Englisch am Montag, 25. November, ab 21 Uhrauf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #220/2

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 24.11.2024, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 25.11.2024, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Sholto Letting Go Of Forever Letting Go Of Forever (Deepmatter/H’Art)

Johannes Enders Trio The Creator Has A Master Plan B The Creator Has A Master Plan B (enja/edel)

Tom Harrell Miramar Alternate Summer (Highnote/ZYX)

Pauline Réage Gentle Destruction Gentle Destruction (Boomslang/Galileo MC)

Sebastian Studnitzky/Odesa Philharmonic Orchestra Sul Memento Odesa (X-Jazz/The Orchard)

Wolfgang Muthspiel Etude Nr. 6 (Triplets) Etudes/Quietudes (Material/Galileo MC)

Rod Steiger How Come, You People The Pawnbroker (Mercury/Universal)

Lou Donaldson Inner Space Sassy Soul Strut (Blue Note/Universal)

Roy Haynes Snap Crackle Out Of The Afternoon (Impulse!/Universal)

Sebastian Gahler Cruisin’ (0816) Electric Stories (Jazz Kitchen/Membran)

Adrian Younge Esperando Par Voce Adrian Younge presents Linear Labs: Sao Paulo (Linear Labs/Cargo)

Jeano Elong Vieux Fascistes Jabea (Not OK/Broken Silence)

