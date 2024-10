219/1: Jazz thing Mixtape auf ByteFM/onejazz

SALOMEA „Good Life“Das 219. Mixtape aus der Redaktion des Magazins Jazz thing ist gleichzeitig das erste, das in einer englischsprachigen Version auch auf onejazz.net zu hören ist. Nachdem das deutsche Mixtape wie gewohnt am Sonntagmittag um 12 Uhr bei ByteFM läuft, gibt es die englische Version am Montag, 28. Oktober erstmalig ab 11 Uhr bei diesem neuen Online-Radiosender aus UK. Dass das erste Stück unserer neuen, sprachlich verdoppelten Mixtape-Reise „Journey“ heißt, ist allerdings Synchronizität – also Zufall. Es stammt vom Debütalbum „Butter bei die Fische“ der Band Red Hering und ist Vol. 105 in unserer Newcomer-Reihe „Jazz thing Next Generation“. Rein altersmäßig gehört zu dieser nächsten Generation auch Ursula Wienken, 2001 geborene, deutsch-polnische Bassistin/Komponistin/Bandleaderin aus Köln, die dort mit 19 an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz ihr Studium begonnen hat und jetzt ein traumhaft-fusionistisches Album ihrer Band SUMMIT veröffentlicht – hier zu hören mit einer bravourösen Brasilianeske für niedlich-nagende Wasserschweine: „Capivara“. Momo ist ein zwischen Brasilien, Angola, den USA, Spanien, Portugal und momentan UK lebender Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalist, der eigentlich Marcelo Frota heißt. Wir hören das Titelstück seines achten Albums „Gira“, was im Portugiesischen süß oder niedlich bedeuten kann, im brasilianischen Portugiesisch allerdings einfach nur das, was es wirklich heißt, nämlich: drehen.

Das Nomad Orchestra aus São Paulo in Brasilien nennt sein fünftes Album „Terceiro Mundo“. In dem Stück „Peixeira Amolada e Quebra Queixo“, das wir im Mixtape hören, geht es um zwei Stereotypen aus dieser „Dritten Welt“: ein besonders scharfes Messer und eine von Sklaven aus Angola mitgebrachte Süßigkeit aus Kokosnuss. Das Moses Yoofee Trio aus Berlin hat mit „WHIP.wav“ ein erstes, zugegebenermaßen sehr kurzes, aber erwartungsgemäß vielversprechendes Stück aus seinem erst im Februar 2025 erscheinenden Debütalbum „MYT“ veröffentlicht. „Quiet In A World Full Of Noise“ heißt der Track und auch das neue, zweite Album von Sängerin Dawn Richard aus New Orleans und dem Produzenten Spencer Zahn aus Massachusetts – laut Redakteur Guido Halfmann ist dieses ruhesuchende Werk zwischen Soul und Jazz bereits jetzt eines der Alben des Jahres 2024. Das Trio des Gitarristen Arne Jansen mit Uwe Steinmetz am Saxofon und Anders Jormin am Bass veröffentlicht am 15. November das Album „Pilgrimage“ auf Traumton, aus dem wir hier „Sleep Safe And Warm“ hören, bekannt als von Krzysztof Komeda komponierte, von Mia Farrow gesungene Titelmelodie des Roman Polanski-Films „Rosemary‘s Baby“.

Henning Sievert, Bassist aus Berlin, der schon sehr lange in München lebt und auch für den Bayrischen Rundfunk arbeitet, hat ein neues Album mit seinem Trio Symmethree mit Gitarrist Ronny Graupe und Posaunist Nils Wogram aufgenommen, das einfach nur „Blues!“ heißt. Darauf findet sich der auch für Vegetarier/-innen zu empfehlende „Salami Blues“. Organist Simon Oslender aus Aachen hat ein neues Album namens „All That Matters“ aufgenommen – mit Althelden wie Steve Gadd und Will Lee und außerdem Bruno Müller, Nils Landgren und, auch auf dem Track, den wir hier im Jazz thing Mixtape hören, Saxofonist Jakob Manz: „In Good Hands“. „Knock Knock“ ist ein Titel von SALOMEAs neuem Album „Good Life“, den deren Sängerin Rebekka Ziegler mit der ebenfalls in Köln lebenden R&B-Queen Ray Lozano performt. Zum Schluss noch Musik von unserem aktuellen Titelhelden des Novemberheftes von Jazz thing: Marshall Allen. Passend zu seinem 100. Geburtstag, aber auch weil jetzt ein Buch und gleich zwei Alben mit ihm und dem Sun Ra Arkestra (beide Alben übrigens mit dem Titel „Lights On a Satellite“) erscheinen. Das eine Album enthält eine neuere Aufnahme unter Allens Leitung, fast gleichzeitig erscheint ein Archiv-Fund von 1978, also zu Lebzeiten Sun Ras aufgenommen, bei dem Allen ebenfalls mitspielt. Welche Aufnahme im Mixtape vorkommt, kann man nicht nur an diesem Sonntag bei ByteFM, sondern ab Montag auch bei onejazz.net hören (und dort übrigens über die Archivfunktion nach der Erstausstrahlung immer und immer wieder).

Playlist #219/1

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 27.10.2024, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 28.10.2024, 11 – 12 Uhr, auf onejazz.net

Red Hering Journey Butter bei die Fische (Double Moon/Bertus)

Ursula Wienken’s SUMMIT Capivara SUMMIT (stsstsrecords.bandcamp.com)

Momo Gira Gira (Batov/Indigo)

Nomade Orquestra Peixeira Amolada e Quebra Queixo Terceiro Mundo (Nublu/H’Art)

Moses Yoofee Trio WHIP.wav MYT (Leiter/Indigo)

Dawn Richard/Spencer Zahn Quiet In A World Full Of Noise Quiet In A World Full Of Noise (Merge/Cargo)

Arne Jansen Trio Sleep Safe And Warm Pilgrimage (Traumton/Indigo)

Henning Sieverts Symmethree Salami Blues Blues! (nWog/Indigo)

Simon Oslender In Good Hands All That Matters (Leopard/Broken Silence)

Salomea Knock Knock Good Life (Papercup Records/Rough Trade)

Sun Ra Lights On A Satellite Lights On A Satellite (Resonance/Bertus)

