222/4: Jazz thing Mixtape auf ByteFM/onejazz

Artemis „Arboresque“Das erste Mixtape aus der Jazz-thing-Redaktion im Jahr 2025 – mit neuer Musik der „femme fatale supergroup“ Artemis und einem schottischen Saxofonisten mit einer exklusiven Premiere, dazu einem brasilianischen Singer/Songwriter, einem haitianischen Saxofonisten und Pianisten, einem dänischen Gitarristen, einer in Dänemark lebenden japanischen Pianistin, einem südafrikanischen Cellisten, einem amerikanischen Trompeter mit einer wiederentdeckten Live-Aufnahme sowie zwei Producer Soul/Jazz-Outfits aus London und den USA.

„The Smile of the Snake“, eine Komposition des Pianisten Donald Brown, ist das erste neue Stück von „Arboresque“, dem dritten Blue-Note-Album der Band Artemis um Renee Rosnes als Produzentin und Pianistin mit Trompeterin Ingrid Jensen, Saxofonistin Nicole Glover, Bassistin Noriko Ueda und Schlagzeugerin Allison Miller. Ob der Songtitel auch ein politischer Seitenhieb ist? João Selva, Sohn eines Pastors aus Ipanema, der in Rio aufgewachsen ist, aber lange schon in Frankreich zu Hause, war direkt vor Beginn der Karnevalssaison 2024 in seiner alten Heimat, um seine musikalischen Vorbilder aus der „Cultura Popular Brasileira“ zu treffen und daraus sein neues Album „Onda“ zu entwickeln. „Tambor Chamo“ zeigt dann auch deutlich seine Liebe für Caetano Veloso und dessen Sounds. Jowee Omicil, der aus Haiti kommt und mittlerweile auch international eine große Karriere an diversen Wind-Instruments und Piano macht, widmet sich „Throw It Away“, einem der vielleicht schönsten Liebes- und Lebensratschläge von Abbey Lincoln. Eigentlich ist es die Steigerung von Lennon/McCartneys „Let it be“: nicht einfach nur loslassen, sondern wegwerfen!

Der dänische Gitarrist Jakob Bro war Teil des Programms beim „Manhattan Marathon „des kürzlich in New York stattfindenden Winter Jazzfests, dem alljährlichen Auftakt der internationalen Jazzfestival-Saison Anfang Januar. Bereits vor zehn Jahren hat Bro die Musik aufgenommen, die jetzt über ECM auf dem Album „Taking Turns“ erscheint, von dem wir in diesem Mixtape „Haiti“ hören – mit Lee Konitz, Bill Frisell, Jason Moran, Thomas Morgan und Andrew Cyrille. Weavers nennt die japanische, in Dänemark lebende Pianistin Makiko Hirabayashi ihr Quartett, das sich auf dem Album „Gifts“ ihren neuen, von Händel inspirierten Kompositionen widmet, etwa bei „Darkness and Light“. Der schottische Saxofonist Matt Carmichael veröffentlicht Ende März sein neues Album „Dancing With Embers“, dessen erste Single „Kite“ wir in diesem Mixtape exklusiv schon ein paar Tage vor der Veröffentlichung hören.

Der südafrikanische Cellist Abel Selaocoe wird ebenfalls demnächst ein neues Album veröffentlichen, auf dem sich auch der Track „Emmanuele“ findet. Der Trompeter Charles Tolliver, gerade noch 82 Jahre alt, ist jüngeren Hörer/-innen als Labelchef der legendären Plattenfirma Strata-East bekannt, die übrigens auch mit einem Tribut-Konzert in New York beim Winter Jazzfest gefeiert wurde. „Live At The Captain’s Table“ präsentiert jetzt ein Konzert von Tollivers Quartett Music Inc., das 1973 in einem Club in Kanada aufgenommen wurde. Zu guter Letzt noch etwas Liebe: The Mighty Tiny & The Many Few sind eine neue amerikanisch-britisch-dänische Band um den Major Lazer-DJ/MC Walshy Fire und den Producer Randy Valentine aus London mit vielen Jazzmusiker/-innen aus Dänemark, deren Track „Invite Love In Your Life“ vom Album „Be The Good People“ in diesem Mixtape zu hören ist. Die britische Soul-Sensation SAULT sieht das ähnlich und besingt „Someone To Love“. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 19. Januar, ab 12 Uhr auf ByteFM als auch auf Englisch am Montag, 20. Januar, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #222/4

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 19.1.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 20.1.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

ARTEMIS The Smile of the Snake Arboresque (Blue Note/Universal)

João Selva Tambor Chamou Onda (Underdog Records/Broken Silence)

Jowee Omicil Throw It Away Throw It Away (BasH! Village Records/Modulor)

Jakob Bro Haiti Taking Turns (ECM/Universal)

Makiko Hirabayashi Weavers Darkness and Light Gifts (enja/edel)

Matt Carmichael Kite Dancing With Embers (ME/Bandcamp)

Abel Selaocoe Emmanuele Hymns of Bantu (Parlophone/Warner)

Charles Tolliver Music Inc. Impact Live at The Captain’s Table (Reel To Real)

The Mighty Tiny & The Many Few Invite Love In Your Life Be The Good People (AND&/Bandcamp)

Sault Someone To Love Acts of Faith (SAULT/Bandcamp)

