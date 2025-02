223/5: Jazz thing Mixtape auf ByteFM und onejazz

Julia Hülsmann Quartet„Ich kenne meinen Weg, aber der gilt nur für mich selbst“, sagt der 41-jährige Saxofonist James Brandon Lewis, Ende 2024 erst mit den Messthetics auch in Europa unterwegs, im Interview mit Wolf Kampmann im aktuellen Jazz thing. Das Album, „eine Geschichtsstunde, die von den frühen Free-Jazz-Versuchen der 1960er-Jahre bis zu den Free-Funk-Experimenten der 1980er reicht und sich dennoch in jedem einzelnen Ton auf die Gegenwart bezieht“, stellen wir hier mit „Prince Eugene“ vor. Der Titelheld des letzten Hefts, der unfassbare 100 Jahre alte Marshall Allen, hat kürzlich sein Solo-Debüt auf dem Kölner Week-end-Label von Jan Lankisch veröffentlicht, dessen „Titelsong“ „New Dawn“ hier zu hören ist (gesungen von Don Cherrys Tochter Neneh). Die aktuelle Titelheldin Julia Hülsmann will auf „Under The Surface“ das „Echte und Wahrhaftige“ zum Vorschein bringen, wofür sie ihr Quartett jetzt um die norwegische Trompeterin Hildegunn Øiseth erweitert hat. Ihre amerikanische Kollegin Renee Rosnes widmet sich auf ihrem neuen Album „Crossing Paths“ einigen ihrer brasilianischen Lieblingsliedern – mit Gästen wie Chico Pinheiro, Chris Potter, Joyce Moreno, Maucha und, wie hier auf dessen „Pra Dizer Adeus“, MPB-Star Edu Lobo. Auch Bassist John Patitucci ist auf diesem Album zu hören, der gerade sein eigenes neues „Spirit Fall“ im Trio mit Brian Blade und Chris Potter aufgenommen hat.

Das neue, zweite Album von Silvan Strauss, Drummer, Produzent und „musical traveler between all those grooves, spirits and sounds that embody freedom, joy and peace!“ ist ein Wunderwerk namens „Flukin’“ und ist gerade bei Kabul Fire erschienen. Die beiden Act-Nachwuchsstars Johanna Summer und Jakob Manz nennen ihr zweites Duo-Album, auf dem sie nicht nur eigene Stücke, sondern auch Arrangements von Volksliedern, Haydn oder Herbert Grönemeyer spielen, „Cameo“. „Wenn ich mit Johanna im Duo spiele funktionieren viele Gewohnheiten, die ich im Zusammenspiel mit anderen Musiker/-innen entwickelt habe schlicht nicht mehr“, sagt Manz. „Ständig kann etwas Neues passieren, man muss immer wahnsinnig wach bleiben. Das ist sehr inspirierend!“ Passend zu „Soundtrack To A Coup d’Etat“, einem der Jazzfilme der Stunde (neben „Misty“ und „Köln 75“), trumpft die kongolesische Kultband Jupiter & Okwess aus Kinshasa mit ihrem neuen, in Mexiko aufgenommenen Album „Ekoya“ auf. Ihr ghanaischer Kollege, der Highlife- und Afrobeat-Pionier Ebo Taylor, flog mit stolzen 88 zum ersten Mal in die USA, um bei der inzwischen legendären „Jazz Is Dead“-Konzertreihe aufzutreten. Während dieser Zeit nahm Ebo zusammen mit den „Jazz Is Dead“-Produzenten Adrian Younge und Ali Shaheed Muhammad ein psychedelisches Afrobeat-Album auf, das jetzt als „Jazz Is Dead 22“ erscheint. Das Quartett Colonel Petrov’s Good Judgement ist benannt nach einem russischen Befehlsverweigerer, der 1983 eben dadurch einen vermeintlichen Atomangriff auf die Sowjetunion als Fehlalarm entlarvte und somit das Schlimmste verhinderte. „Natürlich geht es dem Quartett um den Gitarristen und Komponisten Sebastian Müller nicht darum, die Welt zu retten, sondern vielmehr um einen neuen Weg der Verschmelzung von verschiedenen musikalischen Einflüssen“, wie es auf der Band-Website heißt. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 16. Februar, ab 12 Uhr auf ByteFM, als auch auf Englisch am Montag, 17. Februar, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #223/5

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 16.2.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 17.2.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

James Brandon Lewis Prince Eugene Applecores (Anti/Indigo)

Marshall Allen New Dawn Dawn (Week-end Records)

Julia Hülsmann Quartet Bubbles Under The Surface (ECM/Universal)

Renee Rosnes Pra Dizer Adeus Crossing Paths (Smoke Sessions/The Orchard)

John Patitucci Lipìm Spirit Fall (Edition/The Orchard)

Silvan Strauss GIRL Flukin’ (Kabul Fire)

Johanna Summer & Jakob Manz Hope Mechanism Cameo (ACT/edel)

Jupiter & Okwess Selele Ekoya (Zamora & Studio Guv)

Ebo Taylor Get Up JID022 (Jazz Is Dead)

Colonel Petrov’s Good Judgement Ashes Madman Theory (colonelpetrovsgoodjudgement.bandcamp.com)

Weiterführende Links

ByteFM

onejazz.net