226/8: Jazz thing Mixtape auf ByteFM/onejazz

Manon Mullener „Stories“Weil man schon in der bloßen Nähe eines Schwarzen Lochs die Zeit langsamer wahrnimmt – je nach Expertin wird ein Jahr zu 80 oder eine Erdenminute zu 700 Jahren –, fällt im Zusammenhang damit gerne der Begriff des Zeitreisens. Nur beweisen lässt es sich schwer, weil bislang kein Mensch aus so einem Schwarzen Loch zurückgekommen ist. Bei „Black Hole“, dem ersten Stück dieses neuen Jazz thing Mixtapes für den Mai 2025, geht es um eine Untiefe, der einige sehr wohl entkommen sind: Depressionen. Das Stück findet sich auf dem neuen Album der britischen Multiinstrumentalistin Emma-Jean Thackray, das den Titel „Weirdo“ trägt, weil sich die 36-Jährige aus Leeds außerhalb ihres eigenen musikalischen Universums oft genauso fühlt: seltsam, anders, missverstanden. Sobald sie aber Musik macht, ist alles wieder in Ordnung, dann kommt sie sogar aus dem schwarzen Loch der Verzweiflung, wie sie es hier mit etwas Feature-Hilfe von Reggie Watts beschreibt. „Audience With The Queen“ heißt ein neues Album der 84-jährigen Soul-Königin Irma Thomas aus New Orleans mit der Band Galactic. Einer der Songs darauf, den ihr die deutlich jüngeren Funk-Aficionados auf den Leib geschneidert haben, heißt „People“, komplett mit der schönen (und ultimativ emph- und sympathischen) Zeile: „I’ve been on both sides of a broken law“.

Auf nach Helsinki: Der finnische Tenorsaxofonist Jussi Kannaste veröffentlicht mit eben 48 sein Debütalbum als Leader der Kannaste 4 (unter anderem mit Petter Eldh am Bass) auf Wejazz mit dem Titel „Out Of Self And Into Others“, und wir hören daraus „New Life“. Neulich in Bremen: Redakteur Martin Laurentius hört die Schweizer Pianistin und Komponistin Manon Mullener, deren neues Album „Stories“ er gerade in seiner Kolumne Homegrown besprochen hatte, erstmalig live und empfiehlt umgehend eine ihrer kubanischen Musikgeschichten für dieses Mixtape: „La Esquina del buen Olor“, was der digitale Übersetzer mit „Die Ecke des guten Geruchs“ verdeutscht. Saxofonist Daniel Erdmann, possibly the hardest working man in Jazz biz, begibt sich „Into The Sweet Unknown“ mit seinem Orgeltrio Organic Soulfood, hier sogar mit einem Theme-Song für den ehemals am schwierigsten anzulandenden Flughafen weltweit im „Tegucigalpa Touchdown“.

Christian Papst ist ein Pianist, der in Saarlouis geboren wurde, inzwischen in Italien lebt und neulich in Dakar einen so starken Eindruck hinterließ, dass hier auf keinen Fall ein Stück seines sechsten Soloalbums „Rhythm Riot“ fehlen darf: „24/7“. William Hill III ist ein 20 Jahre junger Pianist aus Detroit, der mittlerweile in Manhattan lebt und studiert und dort sicherlich auch Tyreek McDole kennengelernt hat, den großartigen (auch nur fünf Jahre älteren) Sänger, mit dem er neulich sein Deutschlanddebüt im Rahmen der Clubnight der jazzahead! gegeben hat. Ein ungewöhnlich kurzes Stück seines im letzten Jahr erschienen und ganz fabelhaften Live Albums „Three’s Company“ hören wir hier im Jazz thing Mixtape: „The Revival (Reprise)“. Der nächste Titel allein ist schon ein Gedicht: „My Smile has wandered off alone“. Er kommt von Geneviève Artadi, einer Hälfte von Knower aus Los Angeles. Ihr Duo-Partner Louis Cole hat den Track und das dazugehörige Album „Another Leaf“ mit der nordwestschwedischen Norrbotten Big Band mitproduziert.

Das neue, bereits achte Album des Trios um die norwegische Indie/Impro-Gitarristin Hedvig Mollestad heißt „Bees In The Bonnet“, was bedeutet, dass man von etwas besessen ist, meist im ärgerlichsten Sinne. Das Album klingt grundsätzlich entsprechend, aber es gibt darauf auch eine Ballade namens „Lamament“, ihrem Vater und seiner Liebe zur Musik gewidmet. Dieses Mixtape, zu hören bei den von Mitgliedern und Hörer/-innen finanzierten Radiosendern ByteFM und OneJazz.net, endet dezent ironisch mit „Public Radio“, denn so nennen Stefan Schultze, Peter Ehwald und Tom Rainey ihr improvisiertes Trioalbum. Im Ausklang ist dann noch „Gnonwon“ von Petit Goro zu hören, der traditionelle Dogon-Rhythmen modernisiert, und das auf einem neuen, von Jonathan Fischer für Trikont zusammengestellten Album zu hören ist. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 11. Mai, ab 12 Uhr auf ByteFM, als auch auf Englisch am Montag, 12. Mai, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #226/8

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 11.5.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 12.5.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Emma-Jean Thackray/Reggie Watts Black Hole Weirdo (Brownswood/Rough Trade)

Galactic & Irma Thomas People Audience With The Queen (Tchoup-Zilla/The Orchard)

Kannaste 4 New Life Out Of Self And Into Others (WeJazz/ Groove Attack)

Manon Mullener La Esquina del Buen Olor Stories (manonmullener.bandcamp.com)

Daniel Erdmann Organic Soulfood Tegucigalpa Touchdown Into The Sweet Unknown (BMC/Galileo MC)

Christian Pabst 24-7 Rhythm Riot (JazzSick/Membran)

William Hill III The Revival (Reprise/Live) Three’s Company (Theewill3/Bandcamp)

Genevieve Artadi & Norbotten Bigband My Smile Has Wandered Off Alone Another Leaf (Brainfeeder/Indigo)

Hedvig Mollestad Trio Lamament Bees In The Bonnet (Rune Grammofon/Cargo)

Schultze Ehwald Rainey Focus Public Radio (Jazzwerkstatt/Broken Silence)

Petit Goro Gnonwon Dogon Blues (Trikont/Indigo)

