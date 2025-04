225/7: Jazz thing Mixtape auf ByteFM/onejazz

Dieter Ilg „Motherland“„Whisper, listen“ – die Sängerin Christie Dashiell fordert gleich zu Anfang dieses 225. Mixtapes der Jazz-thing-Redaktion auf, zu flüstern und zuzuhören – in Terri Lyne Carringtons neuer Version von „Freedom Day (Part 1)“, demnächst auf „We Insist 2025!“, einer modernisierten, aber immer-noch-aktuellen Fassung der „Freedom Now Suite“ von Max Roach, Abbey Lincoln und Oscar Brown Jr., die Drummerin Carrington anlässlich Roachs 100. im letzten Jahr eingespielt hat. Auch Branford Marsalis hat sich für seine neue Veröffentlichung ein bekanntes Werk vorgenommen: „Long As You Know You’re Living Yours“, das auch Steely Dan-Fans gefallen sollte, stammt von Marsalis Neuaufnahme von „Belonging“, einem Album von Keith Jarretts europäischem Quartett aus dem Jahre 1974, das Marsalis jahrelang täglich, fast manisch gehört hat, wie man im aktuellen Jazz thing nachlesen kann.

Der Bassist (und jahrelange Jazz-thing-Chef-Gourmet) Dieter Ilg widmet sich nicht nur auf dem Cover mit der typischen rotpuscheligen Kopfbedeckung, sondern natürlich auch musikalisch auf „Motherland“ dem Schwarzwald. Der Opener dieses Trio-Albums, hier mit Gast Till Brönner, heißt sogar „Schwarzwaldfahrt“, eine gelungen entkitschte Neuinterpretation von Horst Jankowskis Sixties-Hit „A Walk In The Black Forest“. Isaiah Collier lädt mit „Retreat“ in ein „Parallel Universe“, ein live und direct-to-track eingespieltes Album, das weniger an seine Chosen-Few-Exzesse als an die Soul-Jazz-Grooves der späten 1960er erinnert.

Kin‘Gongolo Kiniata sind eine Band aus Kinshasa, die ihre Instrumente oft selbst aus Maschinen- und Motorenteilen bastelt. Der Song „Kingongolo“ orientiert sich an den Rhythmen der örtlichen Petroleum-Händler, die anscheinend auf ihre Flaschen trommeln, um Lichtsuchende in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo auf sich aufmerksam zu machen. Der norwegische Pianist und Jazzland-Label-Chef Bugge Wesseltoft hat nach zehn Jahren ein neues Album unter eigenem Namen eingespielt, das er „Am Are“ nennt. Aus den vielen verschiedenen Besetzungen dieses Albums hören wir hier sein Trio mit Arild Andersen und Gard Nilssen auf „BAG“.

Joe Lovano, den Tobias Meinhart im letzten Jazz thing erst für seine neue Serie „Routines & Rituals“ zu Hause besucht hat, veröffentlicht demnächst „Homage“ auf ECM, sein zweites Album mit dem Trio des polnischen Pianisten Marcin Wasilewski – hier mit dem Vorboten „Love In The Garden“. Oud-Spieler Anouar Brahem ist auf „The Eternal Olive Tree“, einem Stück seines kürzlich ebenfalls bei ECM erschienenen Albums „The Last Sky“, im Duo mit Dave Holland zu hören. Aus Helsinki kommen „Rosettes“, deren Sound sich an Sade oder SAULT labt, und die hier mit „Green Ray“ den Ausklang des Mixtapes vertonen. Nur im ByteFM-Archiv, also für Freunde und Freundinnen des Senders, ist im Anschluss noch das Instrumental „Oh My Actual Days“ von Alabaster DePlumes „A Blade Because A Blade Is Whole“ zu hören. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 13. April, ab 12 Uhr auf ByteFM, als auch auf Englisch am Montag, 14. April, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #225/7

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 13.4.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 14.4.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Terri Lyne Carrington Freedom Day (Part 1) We Insist 2025! (Candid/H’Art)

Branford Marsalis Quartet Longs As You Know You’re Living Yours Belonging (Blue Note/Universal)

Dieter Ilg Trio Schwarzwaldfahrt Motherland (Jazzline/Broken Silence)

Isaiah Collier Retreat Parallel Universe (Night Dreamer/isaiahcollier.bandcamp.com)

Kin‘Gongolo Kiniata Kingongolo Kiniata (Helico/helicomusic.bandcamp.com)

Bugge Wesseltoft BAG Am Are (Jazzland/edel)

Joe Lovano Love In The Garden Homage (ECM/Universal)

Anouar Brahem Quartet The Eternal Olive Tree After The Last Sky (ECM/Universal)

Rosettes Green Ray Lifestyles (Timmion/Cargo)

Alabaster DePlume Oh My Actual Days A Blade Because A Blade Is Whole (International Anthem/Indigo)

Weiterführende Links

ByteFM

onejazz.net