Mixtape #143

Sendung am Freitag, 25.1.2019, 12-13 Uhr @ByteFM

Jakob Bro Red Hook Bay Of Rainbows (ECM/Universal)

Neneh Cherry Soldier Broken Politics (Smalltown Supersound/Rough Trade)

Sons Of Kemet My Queen Is Harriet Tubman Your Queen Is A Reptile (Impulse!/Universal)

Angelika Niescier The Surge The Berlin Concert 2017 (Intakt/HarmoniaMundi)

Kamasi Washington Hub-Tones Heaven And Earth (Young Turks/Indigo)

Wolfgang Muthspiel For Django Where The River Goes (ECM/Universal)

Shai Maestro What Else Needs To Happen The Dream Thief (ECM/Universal)

Ambrose Akinmusire Free White And 21 Origami Harvest (Blue Note/Universal)

Shake Stew How We See Things Rise And Rise Again (Traumton/Indigo)

Joshua Redman New Year Still Dreaming (Nonesuch/Warner)