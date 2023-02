197: Jazz thing Mixtape auf ByteFM

Michael Wollny Trio ‚Ghosts‘Unser Februar-Mixtape feiert Jazz things liebste Alben aus dem Jahr 2022 – die TopTen der Mitarbeiter/-innen, aktuell in Heft #147 veröffentlicht. Mit dabei unter anderem das postume Studioalbum eines Voodoo-Meisters aus New Orleans, das Debütalbum einer Londoner Kapelle mit nigerianischem Bandnamen und die Geisterbeschwörungen eines germanischen Pianisten. Im Klartext: Platz 10 belegt das reichlich postum veröffentlichte letzte Studioalbum von Mac Rebennack alias Dr. John. Der Gris-Gris-Night Tripper ist schon vor gut vier Jahren gestorben, im letzten September erschien völlig unverhofft das Album „Things Happen That Way“ mit herrlichen Country- und R&B-Songs und Gastauftritten von etwa Aaron Neville, Willie Nelson oder dessen Sohn Lukas. Der südafrikanische Pianist Nduduzo Makhathini belegt mit seinem Blue-Note-Debüt „In The Spirit Of Ntu“ den neunten Platz. Wir hören daraus „Mama“, das nicht etwa Makhathinis Mutter, sondern seine Ehefrau singt. Die Londoner Band Kokoroko ist mit ihrem Debütalbum „Could We Be More“ für Gilles Petersons Label Brownswood auf Platz 8 gelandet.

Die nächsthöhere Position feiert den norwegischen Superdrummer Gard Nilssen, dessen Acoustic Unity im letzten Jahr mit dem Album „Elastic Wave“ für ECM brillierte. Platz 5 teilen sich in diesem Jahr die aktuellen Alben des südafrikanischen Cellisten Abel Selaocoe („Where Is Home“) und des amerikanischen Gitarristen Julian Lage („View With A Room“). Das Quartett der Schlagzeugerin Eva Klesse, zuletzt auf dem Cover von Jazz thing 146 zu sehen, hat es mit „Songs Against Loneliness“, aufgenommen mit dem Gitarristen Wolfgang Muthspiel als Gast, ganz demokratisch auf Platz 4 der Jahrescharts geschafft. Top 3 ist „The 7th Hand“, das zweite Blue-Note-Album des Saxofonisten Immanuel Wilkins. Platz 1 und 2 sind fest in Geisterhand: „Ghost Songs“ der Sängerin Cécile McLorin-Salvant ist auf dem zweiten Platz, die Spitzenposition hat sich Michael Wollny mit „Ghosts“ verdient. All ist zu hören am Freitag, 17. Februar, im Jazz thing Mixtape auf BytefM – ab 11 Uhr eine Stunde lang mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #197

für das Jazz thing Mixtape vom Freitag, 17.2.2023, 11-12 Uhr

Dr. John Sleeping Dogs Best Left Alone Things Happen That Way (Rounder/Universal)

Nduduzo Makhathini Mama In The Spirit Of Ntu (Blue Note/Universal)

Kokoroko Dide-O Could We Be More (Brownswood/Indigo)

Gard Nilssens Acoustic Unity Cercle 85 Elastic Wave (ECM/Universal)

Abel Selaocoe Qhawe/Hero Where Is Home (Warner)

Julian Lage Trio Temple Steps View With A Room (Blue Note/Universal)

Eva Klesse Quartett Minor Is What I Feel Songs Against Loneliness (enja/edel)

Immanuel Wilkins Fugitive Ritual, Selah The 7th Hand (Blue Note/Universal)

Cécile McLorin Salvant I Lost My Mind Ghost Song (Nonesuch/Warner)

Michael Wollny Trio Hauntology Ghosts (ACT/edel)

Michael Wollny Trio Erlkönig Ghosts (ACT/edel)

