Jazz thing präsentiert: Kokoroko

Die großartige und mitreißende Londoner Jazz- und Afrobeat-Band Kokoroko kommt im Herbst für vier Konzerte nach Deutschland, die wir gerne als Medienpartner präsentieren.

Gegründet wurde Kokoroko vor zehn Jahren von der Trompeterin Sheila Maurice-Grey, nachdem sie auf einer Kenia-Reise von ursprünglicher Afrobeat-Musik inspiriert wurde. Alle Mitglieder von Kokoroko sind zwar in London aufgewachsen, haben aber afrikanische Wurzeln. Die daraus resultierenden Erfahrungen – seien sie positiv oder negativ – verarbeiten sie in ihrer Musik und schaffen es dabei, eine Art Afrobeat der Zukunft zu spielen.

Nachdem ihr erster Song „Abusey Junction“ vor fünf Jahren zu einem viralen Hit wurde – er hat mittlerweile über 65 Millionen Streams auf Spotify –, folgte nach der Debüt-EP vor drei Jahren das Debüt-Album „Could We Be More“. Die Songs des Studio-Albums, das von vielen aufgrund seiner mitreißenden Energie für ein Live-Album gehalten wurde, stellen seitdem den Löwenanteil ihres Live-Repertoires.

Am 12. November spielen Kokoroko im Hamburger Mojo-Club, einen Tag später sind sie im Kölner Gloria zu Gast. Ein Konzert in Huxleys Neuer Welt in Berlin am 14. November und ein Auftritt im Münchner Technikum am Tag darauf machen die Deutschland-Tour von Kokoroko komplett.

Jazz thing präsentiert

Kokoroko

12.11. Hamburg, Mojo

13.11. Köln, Gloria

14.11. Berlin, Huxleys Neue Welt

15.11. München, Technikum