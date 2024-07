Elephant9 Mythical River (Rune Grammofon/Cargo)

Drei Jahre nach „Arriving Of The Elders“ ist jetzt das elfte Album des 2006 in Oslo gegründeten Trios Elephant9 um den Pianisten und Keyboarder Ståle Storløkken erschienen, mit Nikolai Eilertsen am Bass und Torstein Lofthus am Schlagzeug, die zu den derzeit prägenden Protagonisten der norwegischen Jazz- und Experimental-Rock-Szene gehören. Schon die Albumtitel von Elephant9 lassen Assoziationen im Kopf ablaufen, wie Farben, die sich in einem Kaleidoskop übereinanderlegen: „Walk The Nile“, „Atlantis“, „Greatest Show On Earth“ oder jetzt „Mythical River“, das auch von der Stimmung an einen Neo-Noir-Film erinnert. Mit dunklen, rhythmisch dichten und elektronisch verfremdeten Klangflächen wie im Titelstück des Albums. Eine hypnotische Raumfahrt durch das All, mit „Party Among The Stars“, „Heading For Desolate Wastelands“ oder „Star Cluster Detective“, die in den dunklen Weiten Norwegens endet.