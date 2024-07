Julius Rodriguez Evergreen (Verve/Universal)

Julius Rodriguez – Keyboarder, Bassist, Schlagzeuger, Komponist – ist ein Tausendsassa, das wurde schon vor zwei Jahren bei seinem Debütalbum „Let Sound Tell All“ (ebenfalls bei Verve) deutlich. Auch auf seinem zweiten Album vereinigt Rodriguez vorwärts preschenden Acoustic-Jazz mit elektronischen Elementen. Gäste wie Keyon Harrold, Nate Mercereau und Georgia Anne Muldrow setzen Akzente, mit dem Billie-Eilish-Produzenten Tim Anderson als Koproduzent hat Rodriguez sich an eine Coverversion von Dijons „Many Times“ gewagt. Mit dem Opener „Mission Statement“, der auch als Single ausgekoppelt wurde, hat Rodriguez genau das geliefert: „Ich möchte versuchen, nicht nur der Jazzmusiker zu sein, als den mich die Leute kennen. Meine Mission ist es, auszubrechen aus dem, was die Leute von mir zu erwarten glauben und einfach das zu tun, was mir gefällt.“ Gut gebrüllt, Löwe, kann man da nur sagen – oder einfach: Mission accomplished.