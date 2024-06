Videopremiere - Svaneborg Kardyb Superkilen

Unter dem Titel Svaneborg Kardyb hat sich mit Nikolaj Svaneborg an den Keyboards und Jonas Kardyb an den Drums ein neues Jazz-Duo aus Dänemark formiert. Wir präsentieren den Albumtitel „Superkilen“ in einer exklusiven Videopremiere. Vorhang auf!