Jazz thing präsentiert: Ingolstädter Jazztage 2024

Mit dem Schlagzeuger Wolfgang Haffner haben die Ingolstädter Jazztage einen äußerst prominenten neuen künstlerischen Leiter, nachdem Jan Rottau sich im letzten Jahr zur Ruhe gesetzt hat. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt hat Haffner Bewährtes wie die Jazzparty, Jazz in der Kirche, Jazz in den Kneipen – 14 Altstadtkneipen nehmen in diesem Jahr daran teil – und die Highlight-Konzerte fortgesetzt.

Es gibt aber auch Neuerungen: So gibt es mit dem Maritim-Hotel inklusive des angeschlossenen Kongresszentrums ein neues „erstes Haus am Platz“. Dort wird auch zum Auftakt der Jazztage der Jazzförderpreis vergeben. Das Highlight-Konzert mit der Jan Garbarek Group findet im Festsaal des Stadttheaters statt. Ganz die Handschrift von Wolfgang Haffner trägt die „Drummers Night“ im Kulturzentrum neun – Haffner inszeniert sein Instrument einen Abend lang mit der Crème der deutschen Drumszene.

Die Jazztage 2024 gipfeln dann in einem fulminanten Wochenende im Maritim-Hotel, wo zunächst das ausladende Foyer und mehrere Seminarräume zum Ort einer Jazzparty werden – auf vier Bühnen wollen neun zugkräftige Jazz-Acts die Besucherinnen und Besucher in Schwung versetzen. Am selben Ort, aber im großen Saal, klingt das Festival dann aus: Namhafte Protagonisten des Jazz werden mit Wolfgang Haffner musizieren.

Der Zeitraum der Ingolstädter Jazztage erstreckt sich vom 31. Oktober bis zum 16. November 2024 über 17 Tage, das ist eine deutliche Komprimierung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Durch diese Dichte soll zum einen eine festivaltypische Atmosphäre erzeugt werden, zum anderen erhalten dadurch auch auswärtige Besucher die Möglichkeit, mehrere Konzerte in Folge zu erleben. Ein durchaus beabsichtigter Nebeneffekt ist dabei, dass die Ingolstädter Jazztage, die nach Vielfalt und Anzahl der Künstlerinnen und Künstler eines der größten Jazzfestivals in Deutschland sind, auch überregional mehr in den Fokus rücken.

Über Programm und Spielstätten informiert das Kulturamt Ingolstadt, sobald die Planung abgeschlossen ist.