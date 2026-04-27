Yukari / Thomas Morgan / Satoshi Takeishi Zephyr Challenge/Bertus

„Zephyr“ steht in der griechischen Mythologie für den Gott des sanften Westwindes. An diesen fühlte sich die japanische Flötistin und Vokalistin Yukari erinnert, als sie während des Lockdowns mit ihrer Tochter spazierenging und das Gefühl hatte, aus der Dunkelheit wiederaufzutauchen. So beschreibt sie es in ihrem neuen gleichnamigen Trioalbum, das im November 2022 in Brooklyn mit Thomas Morgan am Bass und dem Perkussionisten Satoshi Takeishi aufgenommen wurde. Die seit 2015 in der Schweiz lebende Musikerin studierte in New York und spielte dort unter anderen mit Anthony Braxton und Karl Berger im Umfeld der improvisierten Musik. Weiträumige repetitive Flötenmelodien werden auf „Zephyr“ zu verdichteten Erzählungen, unterlegt von virtuos rhythmischen Verflechtungen von Morgan und Takeishi und kunstvollen Zwischenräumen kollektiver Improvisation.