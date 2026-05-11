Videopremiere - We Float Leaving

Messen wie die jazzahead! in Bremen führen auch zu zufälligen Begegnungen, aus denen Videopremieren, wie die heutige entstehen. Anne Marte Eggen, Komponistin und Musikerin aus Malmö schaute an unserem Stand vorbei und präsentierte uns das neue Album ihrer Band „We Float“, welches im Oktober diesen Jahres unter dem Titel „Outward“ erscheinen wird. Die erste Single „We Float“ ist seit letzter Woche online erhältlich. Wir präsentieren die exklusive Videopremiere zu den ersten 60 Sekunden. Bühne frei!