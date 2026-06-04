Jeff Parker Eva IVtet Happy Today International Anthem/Indigo

Läuft für Jeff Parker. Neue Alben mit Tortoise und Chilli-Peppers-Bass-Kobold Flea; und dann diese Quartett-Platten! „Happy Today“ ist das dritte Live-Album seines ETA IVtet, erstmals nicht mehr in einer Cocktail-Bar, sondern in einem 500er-Raum in Los Angeles eingespielt. Groove-basierte Improvisationen, Songs, die je eine Vinylseite einnehmen, warm und dicht aufgenommen. Was Saxofonist Josh Johnson spielt, klingt nach den Loops, die Labelkollege Makaya McCraven bastelt – nur dass hier alles unbearbeitet geblieben ist. Die Rhythm-Section mit Anna Butterss (Bass) und Jay Bellerose (Drums): locked in wie nach Jahrzehnten im Proberaum. Gitarrist Parker soliert sensationell zurückhaltend. Das Album solle ein „Statement of joy“ angesichts des Elends sein, sagt der Bandleader, lächelnd auf dem Cover abgebildet. Echos von LoFi-HipHop, obskuren Soul-Jazz-Platten, Downbeat Jams. Jeff Parker ist auf dem Zenit seiner Kunst.