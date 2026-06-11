Hans Lüdemann Trans Europe Express Ensemble On The Edges 4 BMC/Galileo MC

Vor sieben Jahren hat der Kölner Pianist Hans Lüdemann zusammen mit seinem Oktett Trans Europe Express das Projekt „On The Edges“ begonnen, das nun die vierte Ausgabe präsentiert. Mit diesem Projekt sind Lüdemann und sein Ensemble auf musikalischen Reisen durch Europas Grenzregionen unterwegs. Nach Nordafrika, Skandinavien und Italien bei den ersten drei Ausgaben geht es nun in die Türkei. Folgerichtig ist dieses Mal mit der Ney-Flötenvirtuosin Burcu Karadağ eine türkische Künstlerin bei diesen Aufnahmen als Gast dabei. Lüdemann, der in den vergangenen Jahren für mehrere Künstlerresidenzen in der Türkei weilte, versteht es auf diesem Album sehr schlüssig, in seinen europäisch geprägten Jazzkompositionen Anknüpfungspunkte zur türkischen Musik herzustellen, die Karadağ mit ihrem betörenden Spiel wunderbar ausfüllt. Und sein mit Top-Solist/-innen wie der Saxofonistin Angelika Niescier, Geiger Régis Hubry oder Gitarrist Ronny Graupe bestücktes Ensemble sorgt sowieso immer für aufregende, grenzverwischende Klangbilder.