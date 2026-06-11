Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra Night Blooms Decca/Universal

Mit einem Dutzend Songs führt Schauspieler und Pianist Jeff Goldblum seine Orchesterarbeit mit der fiktiven Bandleaderin Mildred Snitzer in eine neue Runde. Wie immer sind die Damen am Mikrofon von erlesener Prominenz und Ausdruckskraft: Scarlett Johansson singt „The Best Is Yet To Come“ – stilsicher am Schluss des Albums platziert –, Ariana Grande widmet sich „I Don’t Know Why“ und Melody Gardot liefert mit „Misty“ den beschwingten Einstieg in „Night Blooms“. Die Songs, die Johansson und Grande singen (sowie „We’ll Meet Again“ mit Cynthia Erivo und „Stella By Starlight“ mit Maiya Sykes), befanden sich schon auf dem Vorgängeralbum „Still Blooming“, sind hier aber natürlich in brandneuen „Late Night“-Versionen enthalten. Ach so, ein Mann hat es auch aufs Album geschafft: Charlie Puth singt „Bewitched, Bothered And Bewildered“ ganz zauberhaft.