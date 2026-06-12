Bingen: Swingt zum letzten Mal

Jakob ManzZum 27. und leider letzten Mal findet in Bingen von 12. bis 14. Juni das Festival Bingen Swingt statt. Die Stadt mit dem Mäuseturm und dem leckeren Wein begrüßt unter dem Motto „Bye Bye Bingen Swingt“ an drei Tagen noch einmal zehn Live-Acts, zusammengesetzt aus alten Bekannten und neuen Gesichtern. Das musikalische Spektrum reicht, mit fließenden Übergängen, von Jazz über Funk, Afro und Latin, Soul und R&B bis zum Swing. Den Auftakt macht am 12. Juni Raphael Wressnig mit der Hammond B-3 und seiner Band Soul Gift im Doppelprogramm mit den Hildesheimer B.B. & The Blues Shacks.

Zu den Highlights an den folgenden Tagen gehören Tokunbo, die frühere Frontfrau der akustischen Soulband TokTokTok, der Senkrechtstarter und Saxofonist Jakob Manz mit seinem Project sowie der renommierte Trompeter Joo Kraus als Gast des Matti Klein Soul Trios. Bei freiem Eintritt spielt außerdem am Samstagmittag die Schweriner Jugendbigband BAGGS. Mit dem finalen Auftritt von Dr. Soul & The Chain Of Fools am 14. Juni schließt sich der Kreis: Die Band spielte bereits bei der ersten Festivalausgabe 1996, nun markiert ihr Abschlusskonzert nach fast 30 Jahren Festivalgeschichte auch das Ende von Bingen Swingt.

Als Grund für das Aus nannte die Stadtverwaltung gestiegene Kosten, die in den letzten Jahren nicht mehr im Verhältnis zu den Besucherzahlen standen. In einer Pressemitteilung äußert sich Veranstalter Jens Thiele: „2026 verabschieden wir uns mit einem Festival, das all das vereint, was Bingen Swingt ausgemacht hat: große musikalische Momente, ein offenes Publikum und die Verbindung von Musik, Landschaft und Genuss. Das Finale soll ein Fest für alle werden, die Bingen Swingt mitgestaltet und getragen haben. Wir freuen uns darauf, das Festival bewusst mit einem unvergesslichen Wochenende abzuschließen.“

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Bingen Swingt