Dave Holland / Norma Winstone / London Vocal Project Vital Spark (Music Of Kenny Wheeler) Edition/H'Art

Es ist in erster Linie eine englische Initiative. Dave Holland, Norma Winstone, das London Vocal Projekt sowie andere beteiligte Musiker wie Nikki Iles, James Maddren, Mark Lockheart, John Paricelli und sogar das Label – sie alles stammen von der britischen Insel und wollten einem unscheinbaren Giganten und Freund noch einmal die Ehre zu erweisen. Kenny Wheeler inspirierte sie alle, die meisten durften mit ihn arbeiten, nun wollten sie mit einer Auswahl aus seinen letzten Kompositio-nen den typischen Wheeler in die Gegenwart transferieren, seine lyrische, aber unsentimentale, stets harmonisch reichhaltige und doch weitläufige Kraft. Für „Vital Spark“ schrieb Winstone neue Texte, auch des Trompeters Vertonungen von Gedichten von Stevie Smith, Lewis Carroll und William Blake finden sich darunter, während Peter Churchill behutsame Arrangements baute und Holland einige seiner wärmsten Soli aus seinem Bass fließen ließ. Dass allerdings erst Winstone und der Chor den Werken des 2014 verstorbenen Melancholikers eine emotionale Tiefe verleihen, überrascht doch. Und es weckt die Lust darauf, mal wieder „Gnu High“ in den Player zu legen.