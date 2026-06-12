Ticketverlosung: ELBJAZZ Hamburg

Tom Wendler QuintettDas am 10. und 11. Juli rund um den Hamburger Hafen stattfindende ELBJAZZ Festival bekommt auf dem Blohm+Voss-Gelände eine zusätzliche vierte Bühne. Erstmals präsentiert in diesem Jahr die Haspa Musik Stiftung in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und dem Jazzbüro Hamburg die Hamburg Stage. Diese neue Bühne soll die Vielfalt der lokalen Szene abbilden und jungen Talenten eine Plattform geben. Acht Live-Acts wurden ausgewählt und machen damit das Festivalprogramm.

Zum Auftakt am 10. Juli führt die von Gitarrist Niklas Stadler gegründete Band Tawasul mit einem musikalischen Dialog zwischen Europa und Westafrika. Ebenfalls am Freitag spielt das Hamburger Quartett Amelia mit dem preisgekrönten Kopenhagener Trompeter Jakob Sørensen als Stargast, die sechsköpfige Fusion-Formation Close to Home um den Pianisten und Komponisten Moritz Schöwing, sowie das 2015 von Schlagzeuger Wanja C. Hasselmann gegründete NuHussel Orchestra. Die Großkapelle hat bereits mit Rappern wie Nico Suave und Afrob zusammengearbeitet, für Jan Delay & Disko No1 eröffnet und spielt das zweite Mal bei ELBJAZZ. Am Samstag eröffnet das das Quintett des Posaunisten Tom Wendler, mit dem Gitarristen und Bassisten Sven Kerschek als Gast. Weitere Acts des Tages sind das internationale Quartett des brasilianischen Schlagzeugers Rafa Müller, die Sängerin San Glaser und das Fusionprojekt Heartholder um den Bassisten und Sänger Lennart Meyer mit der brasilianischen Trommellegende Kiko Freitas.

Das Programm des diesjährigen ELBJAZZ Festivals ist somit komplett. Auf den Bühnen im und um den Hamburger Hafen gibt es an den beiden Tagen auch noch Konzerte zum Beispiel mit Jamie Cullum, Greentea Peng, Lizz Wright, der NDR Bigband & John Beasley, Snarky Puppy, GoGo Penguin, Christone „Kingfish“ Ingram, Nubya Garcia und The Bad Plus. Für die beiden ELBJAZZ-Tage verlosen wir 2×2 Festivaltickets. Schickt uns bis zum 19. Juni eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen darüber, wie ihr unsere wöchentlichen Jazz thing News findet. Viel Erfolg!

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