Yonela Mnana & Benedikt Reising Echoes Of Marabi XJAZZ! Music/The Orchard

Südafrika trifft auf die Schweiz. Vor sieben Jahren schon lernten sich der südafrikanische Pianist und Sänger Yonela Mnana und der Schweizer Saxofonist Benedikt Reising während einer Tournee mit einem Projekt beider Länder kennen und schätzen. Nun also ihr gemeinsames, intimes Duowerk mit gesanglicher Unterstützung. Der Albumtitel verweist dabei auf den Marabi, eine frühe Form eines von US-Jazz, Ragtime und afrikanischen Traditionen gespeisten, in den 1930er-Jahren in den Hinterhöfen Johannesburgs entstandenen Jazz und Tanzes. In dieser Metropole Südafrikas arbeitet auch Mnana als Komponist und Lehrer, unter anderen auch mit den drei Opernsängerinnen, die hier als Soultee Sisters mit von der Partie sind. Bei südafrikanisch gefärbtem, spirituellem Jazz voller Wärme und schöner Melodien und Chorpassagen. Instrumente und Stimmen greifen wunderbar ineinander, die Musik hat Raum zu atmen, Reising setzt feine Akzente auf Alt- und Baritonsax, auf Bassklarinette und Flöte. Diese „Echoes Of Marabi“ sind berührend, zart, auch mal beschwingt und immer seelenvoll.