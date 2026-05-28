Tamara Lukasheva

Rilke vertont. Solo

Wolfhunter/tamaralukasheva1.bandcamp.com

Tamara Lukasheva – Rilke vertont. Solo (Cover)Gesprochene bis sangliche Rezitationen, gesungene Lyrics, ausschweifende Melismen, gelegentliche Vokalisen und rares Scatten: Tamara Lukasheva fasst die von ihr vertonten Gedichte von Rainer Maria Rilke in ein vokalistisches Spektrum voller Kontraste. Das Fundament für die Stücke formt sie selbst am Klavier, wechselt von schimmernden Arpeggien zu dichten Harmonien, repetitiven Patterns oder zarten melodischen Linien und lässt es ab und an ganz verklingen, um einzelne Passagen allein der Stimme zu überlassen. So gibt die ukrainische Künstlerin dem Fragenden, dem Suchenden, der Melancholie und dem Dramatischen in Rilkes Gedichten eine vielförmige musikalische Gestalt, dabei ganz sich selbst genug. Das dürfte die der Lyrik Zugeneigten gleichermaßen ansprechen wie die Anhänger des europäischen Jazz.

Text
Christina M. Bauer
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 28. Mai 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

NDR Bigband feat. TOYTOY: 13.6. @ Bergson

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