Edinburgh: Jazz & Blues Festival

Immanuel WilkinsAm 17. Juli beginnt im schottischen Edinburgh das Jazz & Blues Festival. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat sich das Festival der Aufgabe verschrieben, internationale Spitzenkräfte der beiden Genres in die Stadt an der Mündung des Forth zu holen und gleichzeitig eine Lanze für die schottische Musikszene zu brechen. So ergibt sich ein einzigartiges Profil aus lokalen und globalen Acts, etablierten Stars und Nachwuchs, und das an jedem der zehn Festivaltage aufs Neue, so dass hier nur ausgewählte Programmpunkte genannt werden können.

Headliner am 17. Juli ist die US-Blues-Hoffnung D.K. Harrell, das Veranstalterland repräsentiert unter anderem der junge Schlagzeuger Finlay Mackenzie. Dazu kommen Konzerte des polnischen Saxofonisten Maciej Obara mit sechsköpfiger Band, sowie der in Glasgow lebenden, französische Sängerin Gaïa. Zu weiteren verlässlichen Publikumsmagneten gehören das Trio von Nguyên Lê (19.7.), das US-Quartett The Bad Plus auf seiner „Farewell Tour“ (20.7.), Saxofonist und Blue-Note-Künstler Immanuel Wilkins (21.7.) und der Bandleader und Pianist Jools Holland. Die britische TV-Legende kommt mit Orchester und prominenten Stargästen nach Edinburgh. Die aus Minnesota angereisten Davina And The Vagabonds gelten als Festivallieblinge und spielen von 18. bis 20. Juli gleich drei Konzerte.

Ein Programmschwerpunkt liegt zudem auf niederländischem Jazz: In der Reihe SPARK spielen das jeden stilistischen Rahmen sprengende Trio Ponga (21.7.), der ghanaische Trompetenstar Peter Somuah (19.7.) und Evan And Carolina’s Super Duper Group & Fun (17.7.), eine Band, die so originell klingt wie ihr Name verspricht. Zum ebenfalls reich besetzten Abschlussprogramm am 26. Juli gehören das Trio des jungen Trompeter Liam O’Neil, das Duo Gira von Giulia Drummod (Stimme und Percussion) und Mario Caribé (Kontrabass) mit dem Programm „Songs For The Orishas“ und der gereifte „Bad Boy“ des Brit-Jazz, Saxofonist Soweto Kinch.

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