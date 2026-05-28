Lars Danielsson Liberetto

Echomyr

ACT/edel

Lars Danielsson Liberetto – Echomyr (Cover)Liberetto ist eine vollendete Band. Das Konzept ist über 15 Jahre hinweg gereift und hat bis auf den Wechsel am Klavier, als 2017 Gregory Privat für Tigran Hamasyan zum Quartett stieß, von Anfang an die gleiche Konstellation. Es wundert daher wenig, wenn auf dem fünften Album des Teams, „Echomyr“, die Musik ähnlich dem klingt, was bereits gespielt worden ist. John Parricellis Gitarre ist eine dezent als Stimmungsgeberin fungierende Stimme, Magnus Öströms Schlagzeug greift viel auf Besen und rhythmisch Zärtliches zurück, während Bandleader Lars Danielsson mit seinen Saiten so schwelgt und groovt, wie er es für seinen post-klassisch melodischen Personalstil perfektioniert hat. Ein paar Gäste bringen Farben, vor allem Magnus Lindgrens Flöte passt ideal samten in den Liberetto-Klangraum. So entsteht ästhetisch, harmonisch und studioklangtechnisch vollendeter Kammerjazz als konsequente Weiterführung bewährter Gestaltungsideen.

Text
Ralf Dombrowski
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 28. Mai 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

NDR Bigband feat. TOYTOY: 13.6. @ Bergson

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