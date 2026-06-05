Berlin: Kunstfest Pankow

OmarIm Berliner Schlosspark Schönhausen findet am 13. und 14. Juni das 25. Kunstfest Pankow statt. Unter dem Motto „Märchen und Sagen“ präsentiert das von der Berliner Wohnungsbaugesellschaft GESOBAU veranstaltete Fest in Berlin-Pankow eine Mischung aus Konzerten, Lesungen, Mitmachangeboten, Kinderprogramm, Kunsthandwerk und Essensständen. Aus der Menge der kinderfreundlichen Straßenfeste sticht vor allem das hochwertige und international besetzte Live-Musikprogramm auf der großen Bühne heraus.

So treten mit Omar und der Band Incognito zwei Legenden des britischen Soul auf, die ihren Durchbruch im Zuge der Acid-Jazz-Welle hatten und mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung mitbringen. Ebenfalls auf der großen Bühne spielen die britische Gospel- und Blues-Sängerin Izo FitzRoy, Gitarrist Torsten Goods mit Sängerin Kim Sanders, sowie die Lutz Krajenski Band mit einer musikalischen Hommage an den 2016 verstorbenen Berliner Sänger Roger Cicero unter dem Titel „Remembering Roger“. Obendrein wird zum Kunstfest der GESOBAU Jazz & Soul Award verliehen, flankiert von den Preisträgerkonzerten der diesjährigen Gewinnerin Savannah Hauskeller (Cello und Gesang) am Samstag und der Bands Purse (2. Platz) und Akari (3. Platz) am Sonntag. Weitere Musik erklingt auf der Kleinen Bühne, die sich diverse Märchenerzähler:innen und Theatergruppen unter anderem mit dem Bläserensemble Weißensee und dem Jugendblasorchester Pankow teilen.

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Kunstfest Pankow